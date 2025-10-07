Controlul a confirmat scurgeri de substanțe toxice

Potrivit autorităților, verificările efectuate între 9 septembrie și 6 octombrie 2025 au scos la iveală probleme grave de etanșeitate, coroziuni și pierderi de amoniac în instalația de frig. Inspectorii au constatat și o creștere anormală a consumului de amoniac – un indiciu clar al unor pierderi necontrolate în sistem.

„Amoniacul este o substanță toxică și iritantă, iar operatorul a înregistrat un consum neobișnuit de mare. Doar în luna septembrie s-au utilizat aproximativ 7.000 de kilograme, cantitate care indică pierderi importante în sistemul de răcire”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu.

Pe lângă scurgerile de amoniac, inspectorii au identificat și alte eliberări necontrolate de substanțe periculoase în aer și sol, provocate cel mai probabil de uzura instalațiilor și lipsa unei întrețineri adecvate.

Operatorul nu a anunțat incidentul

Un alt aspect grav constatat în timpul controlului a fost lipsa de comunicare dintre compania operatoare și autoritățile de mediu. Deși pierderile de amoniac au fost observate încă din luna iulie 2025, rafinăria nu a notificat Garda de Mediu, așa cum prevede legea.

„Operatorul petrolier nu a informat autoritatea competentă imediat după constatarea incidentului, deși avea această obligație legală”, au precizat comisarii de mediu.

Instalația, închisă temporar și pusă sub observație

Garda de Mediu a dispus oprirea instalației afectate în termen de 72 de ore, pentru remedierea scurgerilor și punerea acesteia în siguranță. De asemenea, a fost solicitată revizuirea Autorizației Integrate de Mediu, astfel încât fluxul tehnologic care implică amoniacul să fie inclus și monitorizat corespunzător.

Operatorul este obligat să transmită autorităților documentele privind achizițiile de amoniac și raportările interne ale tuturor defecțiunilor apărute între lunile iulie și septembrie 2025.

Amenzi consistente pentru neraportarea incidentului

Pentru nerespectarea obligației de informare și pentru întârzierea măsurilor de remediere, compania riscă o amendă cuprinsă între 150.000 și 500.000 de lei.

Incidentul readuce în atenție importanța monitorizării stricte a instalațiilor industriale care manipulează substanțe periculoase, mai ales în cazul obiectivelor clasificate SEVESO – adică unități cu potențial ridicat de risc chimic.