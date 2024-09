Daunele materiale sunt uriașe, deoarece grindina de aproape cinci centimetri a spart ferestre și a distrus automobile, iar copacii au căzut peste liniile de tensiune lăsând peste 200.000 de gospodării fără curent electric.

Unele autostrăzi au fost blocate de viitura puternică.

Specialiștii preconizează ca taifunul va ajunge și în China.

A severe thunderstorm hit southern Kanto, including Tokyo in Japan today, with torrential rain and golf-ball sized hail. ⚪️👀pic.twitter.com/5PkUW7hNr2