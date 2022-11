Doi vulcani Klyuchevskiy și Shiveluch au început să erupă simultan, duminică, în insula Kamceatka, din Orientul Îndepărtat al Rusiei.

Vulcanul Shiveluch este extrem de activ acum, anunță seismologii. Erupția ce urmează va fi foarte puternică, potrivit Institutului de Vulcanologie și Seismologie al Academiei Ruse de Științe din Orientul Îndepărtat.

Two volcanoes Klyuchevskiy & Shiveluch started fuming simultaneously in Kamchatka - Russia Shiveluch volcano in Kamchatka is extremely active now, getting ready for a powerful eruption, Institute of Volcanology & Seismology of the Far East Russian Academy of Sciences reported

Aruncările de magmă fierbinte de la vulcanul Klyuchevskaya Sopka sunt puternice, iar oamenii de știință avertizează că intensitatea erupției va crește.

The Shiveluch volcano in Kamchatka has become extremely active, indicating that it is preparing for a powerful eruption, according to the Russian Academy of Sciences' Far East Branch's Institute of Volcanology and Seismology.