Cel mai mare lac sărat din Asia a dispărut de pe hartă
Fenomenul a alungat miile de păsări flamingo din zonă, iar industriile pescuitului, turismului și agriculturii s-au prăbușit simțitor.
Potrivit specialiștilor în domeniu, dezastrul ecologic a avut loc din cauza exploatării excesive a resurselor de apă.
Numai în regiune existau între 70.000 și 80.000 de puțuri ilegale, iar la nivel național peste un milion.
Situația este gravă și pentru localnici care sunt nevoiți să meargă kilometri întregi pentru a procura apă de băut. Aproape 80% dintre oameni au plecat deja din zonă.
The Islamic Republic of Iran policy is drying the Urmia lake, so salt and chemical of the dry lake will spread around the province and create an ecological disaster ending with the massive movement of population— REZA (@REZAphotography) November 27, 2021
This is an international ecological disaster too. #lakeurmia pic.twitter.com/VEgxkizifu