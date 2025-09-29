Cel mai mare lac sărat din Asia a dispărut de pe hartă

Fenomenul a alungat miile de păsări flamingo din zonă, iar industriile pescuitului, turismului și agriculturii s-au prăbușit simțitor.

Potrivit specialiștilor în domeniu, dezastrul ecologic a avut loc din cauza exploatării excesive a resurselor de apă.

Numai în regiune existau între 70.000 și 80.000 de puțuri ilegale, iar la nivel național peste un milion.

Situația este gravă și pentru localnici care sunt nevoiți să meargă kilometri întregi pentru a procura apă de băut. Aproape 80% dintre oameni au plecat deja din zonă.