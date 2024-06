Turiștii români trebuie să fie atenți la anemona toxică, un animal marin care și-a făcut apariția în apele Mării Meditarane, conform unui avertisment făcut de specialiștii din această țară. Înțepătura sa poate provoca arsuri grave, mai arag atenția aceștia. De parcă asta nu ar fi tot, specialiștii mai spun și că este posibil ca urmele lăsate de ele să nu dispară niciodată, relatează Click.ro.

Primele cazuri din acest an au fost raportate la Nafplio, Peloponez şi pe plaja de la Karathonas. Cei mai expuși sunt copiii, aceștia aflându-se în topul persoanele afectate și care au avut nevoie de îngrijire medicală.

Există și câteva recomandări absolut esențiale pentru persoanele care intră în contact cu anemonele. Primul lucru pe care acestea trebuie să îl facă este să iasă imediat din apă și să încerce să îndepărteze imediat tentaculele cu ceva rigid, cum ar fi, de exemplu, un card din plastic, în niciun caz cu mâinile goale.

Următorul pas este aplicarea direct pe piele a unor comprese reci, dar atenție, cu apă de mare, nu cu apă dulce. După aceea, pe suprafața afectată trebuie să fie aplicat un gel antihistaminic sau un corticosteroid. În ciuda efectuării acestor pași, persoanele care intră în contact cu acest animal marin trebuie să ajungă cât mai repede la o unitate sanitară.

Ce sunt anemonele toxice

Sunt îndeaproape înrudite cu coralii, meduzele și hidrele. Se prezintă sub formă unui polip, care are atașat, pe suprafeta inferioară, un picior adeziv, denumit disc suport; are corpul în formă de coloana, care se termină cu un disc oral.

Orificiul bucal se află în centrul acestui disc oral, înconjurat fiind de tentacule, prevăzute cu celule veninoase, care îndeplinesc un rol important în apărare și în capturarea prăzii. Anemonele își obțin hrana întepând.

Înțepăturile provocate de meduze, corali și anemone de mare sunt dureroase, iar reacțiile sunt neplăcute în urma veninului care afectează pielea, au explicat turiștii care au fost afectați de aceste animale marine.