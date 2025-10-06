Autoritățile indoneziene de protecție a animalelor au intervenit de urgență, suspectând că felina ar fi scăpat de la o grădină zoologică aflată la câțiva kilometri distanță.

„Am folosit tranchilizante pentru a-l imobiliza. În jurul orei 10:00, animalul a fost capturat și scos în siguranță din incintă”, a declarat Agus Arianto, directorul Agenției pentru Conservarea Faunei din provincia Java de Vest.

Leopardul, găsit în fața unei camere de hotel

Potrivit martorilor, leopardul a fost observat pentru prima dată în fața unei camere de la etajul al doilea. Personalul hotelului a alertat imediat pompierii, care au chemat în sprijin echipele specializate ale Agenției de Conservare.

După capturare, animalul a fost transportat într-un centru special, unde este supravegheat medical. „Leopardul își revine treptat din tranchilizant și dă semne de agitație”, a mai precizat Arianto.

Posibil fugar de la o grădină zoologică

Incidentul are loc la doar câteva săptămâni după ce un leopard a fost dat dispărut de la o grădină zoologică situată la cinci kilometri de hotelul respectiv. Autoritățile verifică acum dacă este vorba despre aceeași felină.

Nu este pentru prima dată când animalele sălbatice evadează din grădini zoologice în Indonezia. În 2021, doi tigri bengalezi au scăpat dintr-un țarc din orașul Singkawang, pe insula Borneo, după ploi torențiale care au deteriorat cuștile. Evadarea s-a soldat atunci cu moartea unui paznic și a mai multor animale.