Trei noi specii identificate

Specialiștii în biologie marină au confirmat recent existența a trei specii noi de pești de adâncime din familia snailfish. Printre acestea se numără și neobișnuitul exemplar roz, cu piele neuniformă și trăsături aproape „jucăușe”, comparat de cercetători cu o combinație între o jucărie Squishmallow și un personaj fantastic.

Prima apariție, în 2019

Peștele a fost observat pentru prima dată acum câțiva ani, în 2019, aproape de fundul Oceanului Pacific, cu ajutorul tehnologiilor subacvatice dezvoltate de Institutul de Cercetare al Acvariului din Golful Monterey (MBARI). De atunci, imaginile și studiile efectuate au confirmat că nu este doar o curiozitate vizuală, ci o specie complet nouă.

Alături de „bumpy snailfish”, alte două rude apropiate au fost descoperite în largul coastelor Californiei. Toate cele trei specii au fost prezentate într-un studiu realizat în colaborare de cercetători de la Universitatea de Stat din New York (SUNY Geneseo), Universitatea din Montana și Universitatea din Hawaii.

Descoperirea a stârnit nu doar interesul lumii științifice, ci și reacții amuzate în mediul online. Pentru unii, peștele este un simbol al diversității fascinante a naturii; pentru alții, rămâne o mică enigmă care îmbină frumusețea cu lucrurile bizare.