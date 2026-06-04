Un polițist de 38 de ani s-a împușcat într-o pădure din Maramureș. Agentul suferea de o boală gravă și avea doi copii
Poliția română
Comunitatea polițienească din județele Satu Mare și Maramureș este în stare de șoc după moartea lui Ungur Vasile Radu, agent șef adjunct de poliție în cadrul Poliției orașului Târgu Lăpuș. Polițistul avea 38 de ani, era căsătorit și tatăl a doi copii.
Potrivit informațiilor apărute până în acest moment, tragedia s-a petrecut într-o zonă împădurită din localitatea Rohia, județul Maramureș, unde bărbatul a fost găsit fără viață, prezentând o plagă împușcată.
Din primele informații reiese că polițistul și-ar fi provocat rănile folosind arma din dotare. La fața locului au intervenit criminaliștii și polițiștii din cadrul Poliției orașului Târgu Lăpuș, care desfășoară cercetări pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs tragedia. După finalizarea investigațiilor din teren, trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.
Ancheta este încă într-o fază incipientă, iar autoritățile încearcă să stabilească toate detaliile legate de gestul extrem.
Suferea de o boală incurabilă
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, agentul șef adjunct se confrunta de mai mult timp cu probleme grave de sănătate. Acesta fusese operat pentru o tumoră cerebrală, însă boala reapăruse după intervenția chirurgicală. Colegii și apropiații săi lansaseră în trecut apeluri umanitare pentru a-l ajuta să suporte costurile tratamentelor și ale unei noi intervenții. Problemele medicale ar fi fost cele care l-au împins spre gestul dramatic, însă acest aspect urmează să fie clarificat oficial de anchetatori.
În 2019 salvase un tânăr care voia să se sinucidă
Moartea sa a provocat și mai multă emoție în rândul colegilor, mai ales că polițistul era cunoscut drept un om implicat și apreciat în comunitate. În anul 2019, pe când era șef de post la Poliția Crucișor, din județul Satu Mare, Vasile Ungur reușise să salveze viața unui tânăr de 23 de ani care încerca să își pună capăt zilelor. Intervenția sa de atunci fusese apreciată atât de colegi, cât și de comunitatea locală. Destinul a făcut însă ca, ani mai târziu, polițistul care salvase o viață să ajungă el însuși în centrul unei tragedii care a șocat întreaga comunitate.
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