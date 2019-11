Alegeri prezidențiale 2019. Au cerut urna mobilă, dar s-au prezentat la secția de votare

Poliţiştii teleormăneni au deschis un al doilea dosar penal in rem pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată în urma unui incident electoral petrecut, duminică, la secţia de votare din localitatea Bâscoveni, când o femeie care a mers să voteze a aflat că pe numele său era înregistrată o solicitare pentru urna mobilă.



Potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman, Daniela Păşu, poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că o femeie s-a prezentat la secţia de votare nr. 181 din satul Bâscoveni, comuna Gălăteni iar pe numele acesteia fusese depusă o cerere pentru urna mobilă.



Femeia a susţinut în faţa membrilor biroului electoral al secţiei de votare şi a poliţiştilor că nu a depus nicio solicitare pentru a putea vota la domiciliu.



"Din primele cercetări a rezultat că cererea pentru urna specială, însoţită de documentul medical care justifica solicitarea, fusese depusă la secţia de votare de către fiica femeii", a declarat, pentru Agerpres, Daniela Păşu.



Poliţiştii efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care a fost întocmită şi depusă solicitarea la biroul electoral al secţiei de votare, fiind întocmit dosar penal in rem pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată.



Un alt dosar penal a fost deschis duminică pentru infracţiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată după ce poliţiştii au fost sesizaţi cu privire la faptul că un bărbat s-a prezentat la secţia de votare nr. 181 din Bâscoveni şi şi-a exercitat dreptul la vot, deşi pe numele său exista o cerere pentru urna specială.



Bărbatul a precizat că nu a depus nicio solicitare în acest sens iar când i-a fost arătată cererea, acesta nu a recunoscut nici scrisul, nici semnătura.