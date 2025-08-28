Aromată, cremoasă și plină de savoare, zacusca rămâne nelipsită din cămările gospodinelor, fiind una dintre cele mai apreciate rețete pentru sezonul rece. Secretul? Alegerea atentă a ingredientelor și respectarea pașilor de preparare, astfel încât fiecare borcan să reziste intact până la primăvară.

Ingrediente necesare

2 kg vinete coapte

1 kg ardei kapia copți

500 g ceapă

300 ml ulei

2-3 linguri pastă de roșii

Sare, piper și foi de dafin după gust

1 lingură zahăr (opțional)

Modul de preparare

Coacerea legumelor – Vinetele și ardeii se coc pe grătar sau în cuptor, apoi se curăță cu grijă de coajă și semințe.

Tocarea – Legumele se mărunțesc manual sau cu blenderul, în funcție de textura dorită.

Pregătirea cepei – Ceapa se călește în ulei până devine moale și aurie.

Fierberea compoziției – Într-o oală mare se amestecă vinetele, ardeii, ceapa călită și pasta de roșii. Se condimentează cu sare, piper, foi de dafin și, la nevoie, un strop de zahăr. Preparatul se lasă la foc mic aproximativ 45–60 de minute, amestecând des, până când capătă o consistență cremoasă.

Conservarea – Zacusca fierbinte se toarnă în borcane sterilizate, care se închid imediat și se întorc cu gura în jos pentru câteva minute, pentru o sigilare perfectă.

Sfaturi utile

Borcanele se păstrează într-un loc răcoros, ferit de lumină.

După deschidere, zacusca trebuie consumată în maximum două săptămâni și păstrată la frigider.

Pentru un gust mai intens, se pot adăuga câțiva căței de usturoi pisați sau un vârf de ardei iute.

De ce merită încercată această rețetă

Rețeta tradițională de zacuscă de vinete este simplă, accesibilă și garantează un preparat autentic, cu gust bogat și aromă intensă. Fiecare borcan devine o adevărată provizie pentru iarnă, gata să însoțească tartine, gustări rapide sau chiar feluri principale.

Secretul păstrării îndelungate îl reprezintă fierberea atentă și sterilizarea corectă a borcanelor. Astfel, zacusca devine un deliciu care aduce, în plină iarnă, gustul autentic al verii.