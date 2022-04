Când se trece pe sub masă în Săptămâna Mare? Vinerea Mare este zi de doliu pentru creştini. În această zi a pătimit şi a fost răstignit Iisus Hristos. Tradiţia spune că în Vinerea Mare nu se face treabă în casă, iar cei foarte credincioşi ţin post negru. Faţă de persoanele în vârstă care se spovedesc şi se împărtăşesc de mai multe ori pe an, cei tineri merg la biserică în acest scop doar o dată pe an, în Vinerea Paştilor. Există credinţa că cine se spovedeşte şi se împărtăşeşte în Vinerea Mare o face pentru tot anul.