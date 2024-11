Aceasta este cunoscută sub numele de Insula Just Room Enough, sau Insula Hub, și face parte din arhipelagul Thousand Islands, o regiune renumită pentru peisajele sale pitorești.

Insula se află în Golful Alexandria / Sursa foto - Wikimedia

Unde se află mica insulă

Insula se află în Golful Alexandria, în apropierea localității Alexandria, în cadrul comitatului Jefferson, și este un loc extrem de restrâns, care, așa cum sugerează și numele său, oferă „doar suficient loc” pentru o mică locuință și un copac. Cu toate că multe insule din lume sunt destinații turistice de renume, cum sunt Bora Bora sau Santorini, aceasta este un loc izolat, unde locuința pare aproape să „plutească” deasupra apei.

Inițial achiziționată de familia Sizeland în anii 1950, insula a fost destinată să fie o casă de vacanță privată, dar în ultimii 40 de ani a devenit un loc de atracție turistică. La sfârșitul anilor \"50 și începutul anilor \"60, pe insulă a fost construită o casă complet utilată, care se află acum împreună cu un singur copac, pe acest petic de pământ minuscul.

Chiar dacă insula este locuită doar temporar, fiind utilizată ocazional ca o vilă de vacanță, ea a captivat numeroși vizitatori curioși. Desigur, viața pe această insulă nu este pentru oricine. „Faci un pas greșit și înoți” – aceasta este descrierea perfectă a riscurilor de a te afla pe Insula Just Room Enough, având în vedere spațiul extrem de limitat.

Până în 1982, un alt loc a deținut recordul pentru cea mai mică insulă locuită din lume: Bishop Rock, din apropierea coastei Marii Britanii. Totuși, odată cu automatizarea farului, oamenii nu mai aveau nevoie să locuiască acolo, iar insula a pierdut acest statut. Acum, Insula Just Room Enough este locul care deține titlul de cea mai mică insulă locuită, un loc unic, dar care atrage periodic turiști curioși din întreaga lume.

Deși insula nu este locuită permanent, aceasta continuă să primească vizitatori și să rămână un loc emblematic.