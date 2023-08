Preparatele grecesti au fost mereu printre cele mai apreciate. Nu pica greu la stomac, contin combinatii de ingrediente sanatoase si pline de vitamine si sunt si usor de preparat. Merg de minune mai ales in sezonul cald, potrivit Lyla.ro.

Cea mai simpla reteta de sos tzatziki

Este un sos cremos si racoritor, care se potriveste cu carnea, fripturile ori legumele facute la gratar. Trebuie sa folositi neaparat iaurt gras, cu minim 10% grasime. Unele persoane aleg sa amestece iaurtul mai slab cu o smantana grasa, dar acest lucru nu este inclus in reteta originala, conform Savori Urbane. Castravetele poate fi dat pe razatoarea mare sau pe o razatoare speciala, care il taie in bastonase, daca va place sa simtiti castravetele in iaurt.

Lista de ingrediente – savoriurbane.com

400g iaurt grecesc sau amestec de iaurt cu smantana

1 castravete mare sau 4-5 mici, de vara

sare, piper

zeama de la jumatate de lamaie sau lime (optional)

5-6 catei de usturoi zdrobiti

1 lingura de ulei de masline

putin cimbru verde (optional)

o mana de marar verde tocat

Mod de preparare:

Se curata de coaja castravetele, apoi se rade sau se face bastonase. Se presara putina sare, apoi se lasa la scurs intr-o strecuratoare, aproximativ 5 minute. Se curata usturoiul, cam 5-6 catei normali, apoi se piseaza bine. Se ia un castron mai mare, se pune iaurtul, castravtii, usturoiul, zeama de lamaie sau lime, in functie de ce aveti la indemana si o mana de marar tocat marunt.

Apoi se pune un praf de piper, dupa gust. Atentie! Daca puneti si sare, gustati bine inainte, asta pentru ca si castraveti sunt deja sarati. Poti pune si cateva frunze de cimbrisor verde, dar la fel de potrivite sunt si frunzele de menta sau de busuioc. De amesteca bine toate ingredientele, cu o lingura, apoi se presara putin ulei de masline pe deasupra.