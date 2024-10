Ian Stevenson a fost un psihiatru si profesor care a devenit cunoscut la nivel internațional pentru abordarea sa științifică a studiului reincarnării. Pe parcursul a patru decenii, el a investigat peste 3.000 de cazuri de oameni care pretindeau ca au amintiri de vieți anterioare. A călătorit prin lume, intervievând copii care si-au amintit detalii despre viețile lor anterioare si, in multe cazuri, aceste detalii au putut fi verificate. scrie Almeea.ro.

În lucrarea sa „Reincarnation and Biology”, Stevenson s-a concentrat pe un subset specific al acestor cazuri: 75 de indivizi care aveau semne de naștere sau defecte fizice care corespundeau cu amintirile din viata trecuta. Aceste semne de naștere, credea el, nu erau doar întâmplatoare. Mai degrabă, au apărut in locuri in care indivizii suferiseră răni sau traume in viețile anterioare. Metoda meticuloasă de cercetare a lui Stevenson a implicat verificarea înregistrărilor istorice si compararea detaliilor furnizate de subiecții săi cu cele ale oamenilor care au murit în modul în care a fost descris.

Cercetarile sugerează că semnele din naștere nu sunt doar la nivelul pielii. În cele 75 de cazuri prezentate, indivizii aveau semne de nastere distinctive care corespundeau direct cu cicatrice, răni, sau traume fizice dintr-o viață anterioară.

Ceea ce estecu adevărat surprinzător este faptul că multe dintre aceste semne de naștere au fost localizate pe cap și gat, potrivindu-se cu rănile sau cauzele decesului din presupusele vieți anterioare.