Incidentul a avut loc pe 7 septembrie, în timp ce Aita și iubita sa se aflau în apartamentul celor doi din Chapecó, statul brazilian Santa Catarina, relatează Daily Mail.

Valter de Vargas Aita (41 de ani)/ Captură foto Instagram

Sportivul a fost înjunghiat de mai multe ori în față, gât, abdomen și spate, cel mai probabil în timpul unei dispute cu partenera. Femeia este 2 ani mai mare decât el și avea antecedente penale. Mai exact, pe numele ei exista deja un mandat de arestare pentru jaf armat și crimă.

.Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva sportivului.

Partenera sa a fost transportată la spital în stare gravă. Dacă va supraviețui, femeia va fi arestată ca suspectă pentru uciderea lui Aita.