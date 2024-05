Mai mult de atât, producția de portocale a fost redusă și de o bacterie care duce la căderea prematură a citricelor din copac.

Sucul de portocale se scumpește

Specialiștii au atras atenția că o recoltă slabă de portocale în Brazilia va avea un impact dramatic asupra ofertei mondiale, în condițiile în care această țară este responsabilă pentru nu mai puțin de 70% din exporturile totale din această băutură răcoritoare.

Țara riscă să strângă în acest an cea mai slabă recoltă din ultimii 36 de ani.

Beneficiile consumului de portocale

Sucul de portocale este unul dintre cele mai populare și apreciate băuturi pe bază de fructe din întreaga lume, cunoscut nu doar pentru gustul său revigorant și răcoritor, ci și pentru numeroasele beneficii pe care le aduce sănătății noastre. Bogat în vitamine, minerale și antioxidanți, sucul de portocale este o alegere excelentă pentru a-ți începe ziua sau pentru a-ți reîncărca bateriile în timpul zilei.

Iată câteva dintre beneficiile deosebite ale sucului de portocale:

Bogăție în vitamina C: Portocalele sunt recunoscute pentru conținutul lor ridicat de vitamina C, un antioxidant puternic care ajută la întărirea sistemului imunitar, protejând organismul împotriva infecțiilor și bolilor. Un pahar de suc de portocale poate furniza o doză semnificativă de vitamina C necesară pentru menținerea sănătății tale.

Sursă de electroliți: Sucul de portocale este o sursă naturală de electroliți, cum ar fi potasiul, care ajută la menținerea echilibrului hidric al organismului și la funcționarea optimă a mușchilor și nervilor. Consumul regulat de suc de portocale poate contribui la hidratarea corectă a corpului.

Beneficii pentru sistemul cardiovascular: Antioxidanții prezenți în sucul de portocale, cum ar fi flavonoidele, pot ajuta la reducerea riscului de boli cardiovasculare, protejând arterele împotriva deteriorării și menținând tensiunea arterială în limite normale.

Ajutor în digestie: Consumul de suc de portocale poate promova sănătatea sistemului digestiv, datorită conținutului său de fibre și enzime naturale. Fibrele ajută la menținerea sănătății intestinelor și la prevenirea constipației, iar enzimele naturale pot contribui la descompunerea alimentelor și la absorbția nutrienților.

Energizant natural: Datorită conținutului său de carbohidrați naturali și a zaharurilor naturale, sucul de portocale este o sursă excelentă de energie rapidă și naturală. Consumul de suc de portocale poate oferi un impuls de energie și vitalitate în timpul zilei, fără a fi nevoie de băuturi energizante sau cofeina.