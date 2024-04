George Simion a vorbit la Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Culisele Statului Paralel, despre posibilitatea de a candida la alegerile prezidențiale din acest an, dar nu exclude nici posibilitatea de a candida chiar la Primăria Capitalei. În plus, președintele AUR anunță că îl suspendă din funcție pe prim vicepreședinte.