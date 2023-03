Beneficiile consumului de spanac și urzici pentru sănătatea noastră

Spanacul

Iartă de ce este atât de bun pentru orgsnism spanacul. Acesta previne bolile infecțioase și îmbătrânirea. De asemenea, are foarte puține calorii și grăsimi. 100 de grame de frunze crude echivalează cu doar 23 de calorii. În plus, spanacul are un mare procent de fibre dietetice, de aceea este recomandat a fi consumat. Ajută la păstrarea nivelului optim de colesterol, dar este util și în dietele de slăbire.

Pe de altă parte, 100 grame de spanac proaspăt conține aproximativ 25 % din necesarul de fier al corpului. Fierul ajută la producerea de celule roșii. Este bine de știut și faptul că, frunzele proaspete de spanac sunt o sursă bogată a unor vitamine antioxidante precum vitaminele A și C, dar si a unor antioxidanți polifenolici flavonoizi precum luteina, zeaxantinul și beta carotenul.

Consumul de legume și fructe bogate în vitamina A și flavonoizi protejează plămânii. Totodată, 100 de grame de spanac pune la dispoziție 402 % din vitamina K necesară zilnic. Vitamina K are un rol vital în întărirea oaselor, dar este și un factor de stabilizare a pacienților suferinzi de boala Alzheimer.

Frunzele verzi ale spanacului conțin si un procent generos de vitamine B complex , precum B6 (pirodixina) , B1 (tiamina), riboflavina, folați, niacina. 100 de grame de spanac proaspăt conține și 47% din necesarul zilnic de vitamina C, un puternic antioxidant. Frunzele de spanac conțin și multe minerale precum potasiul , manganul, magneziul, cuprul si zincul. Potasiul ajută la controlul pulsului și a tensiunii sanguine. Cuprul este necesar în producerea de celule roșii, iar zincul reglează creșterea și dezvoltarea organismului, generarea de spermă, digestia și sinteza acidului nucleic.

În plus, consumul regulat de spanac previne apariția osteoporozei și bolile cardiovasculare, dar și cancerul de prostată.

Urzicile

Frunzele și chiar și rădăcina urzicii conțin o mulțime de nutrienți, precum: vitaminele A, C, K și câteva vitamine B și minerale precum calciu, fier, magneziu, fosor, potasiu și sodiu. Urzicile mai conțin acid linoleic, acid oleic, acid palmitic, toți aminoacizii necesari organismului, kaempferolul (cunoscut și sub numele de robigenină), acid cafeic, quercetină, beta caroten, luteină și luteoxantina.

Peste 50% dintre bărbații de peste 51 de ani au prostată mărită, denumită hiperplazie benignă de prostată (HBP), care poate duce la disconfort în timpul urinării. Câteva studii au sugerat că urzicile pot ajuta la tratarea HBP. Alte studii au indicat faptul că urzicile sunt eficiente și pentru rinita alergic

