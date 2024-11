Spanacul (se da bebelușilor doar după 8 luni, datorita cantității mari de oxalați) nu se fierbe mai mult de 2 minute si asta in foarte putina apa care deja clocotește sau, o metoda mai puțin agresiva, se opărește sau se prepară la abur.

Cu cât fierbe mai mult, cu atât își sporește conținutul de oxalați care sunt toxici, pe lângă faptul ca își pierde mare parte din valoarea nutritiva. Cu alte cuvinte, mai mult îl ‘opărim’ decât îl fierbem, încă o dată atenție, nu in multă apa, deja apa din frunzele lui ajunge ca el sa fie fiert in propriul suc.

Spanacul intra in categoria verdețurilor si se combina ideal cu alte verdețuri, zarzavaturi, cartof, leguminoase si cereale.

SPANAC PENTRU BEBELUSI

Se pun 1-2 frunze de spanac in blender împreună cu suc de portocale proaspăt stors sau cu suc de mar.

"Ca mâncare gătită, pregătesc spanacul sub forma de piure cu legume si/sau cereale. Fierb cu capac în puțină apă – un morcov+cartof+ceapa (25 min), toate tocate mărunt. Puneți apa exact cat sa le acopere, nu multa, se pierd altfel multe săruri minerale si chiar vitamine solubile in apa. Întotdeauna adaugați legumele in apa atunci când apa deja clocotește. Amestec legumele cu spanacul opărit, pasez cu mixerul (dar nu sa se fleșcăiască), adaug câteva picături de ulei de măsline si – după gust – câteva picături de lămâie, opțional, gata ! In jumătate de ora maxim masa e gata. E greu?", a explicat Cristela Georgescu.