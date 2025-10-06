Ortodoxe

Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida

Greco-catolice

Sf. ap. Toma

Romano-catolice

Sf. Bruno, pr.

Sfântul Apostol Toma este pomenit în calendarul creștin ortodox în ziua de 6 octombrie.

Sfântul Apostol Toma, care se numește Geamăn, era din Paneada, cetatea Galileii. Iar când Domnul nostru Iisus Hristos era pe pământ cu oamenii și umbla prin cetăți și sate învățând popoarele și tămăduind toate suferințele, atunci Toma, auzind propovăduirea Lui și văzându-I minunile, s-a apropiat de El cu osârdie și umbla după El, nesăturându-se de cuvintele cele dulci și de vederea preasfintei Sale fețe. (Viețile Sfinților)

După înviere, Sfântul Toma, prin necredința sa, a sporit mai mult credința în Biserica lui Hristos. Căci el nu voia să creadă, până ce singur nu a văzut și a pipăit rănile Domnului, iar atunci când s-a încredințat a zis: "Cu adevărat ești Domnul meu și Dumnezeul meu'. În acest chip s-a propovăduit învierea Domnului cu mai multă tărie, căci Mântuitorul nu cu nălucire, nici cu alt trup, ci cu același trup cu care a pătimit pentru mântuirea noastră a înviat cu adevărat și S-a arătat ucenicilor." (Viețile Sfinților)

La Adormirea Maicii Domnului, sosind Sfântul Apostol Toma a treia zi după îngropare, s-a întristat foarte mult că nu s-a aflat și el în ziua îngropării să petreacă la mormânt, împreună cu ceilalți Apostoli, sfântul trup al Maicii Domnului său. De aceea, cu sfatul de obște al Sfinților Apostoli, au deschis mormântul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, pentru ca Sfântul Apostol Toma, văzându-i trupul, să se închine și să se mângâie.

Deschizând însă mormântul, n-au mai aflat trupul Sfintei Fecioare, ci numai giulgiul singur; și în acest fel s-a făcut încredințare că Maica lui Dumnezeu a fost luată cu trupul la ceruri.

După Cincizecime, Apostolul Toma a propovăduit Evanghelia în părțile Indiei, și acolo a avut sfârșit martiric, ucis de ostași cu sulițele.