Scandal într-un taxi. O clientă susține că a fost ținută în mașină pentru că a refuzat să lase bacșiș

Sursă: Realitatea.net

O clientă a acuzat o șoferiță de taxi că a refuzat să o lase să coboare din autoturism deoarece nu a dorit să ofere bacșiș la finalul cursei.

Momentul a fost filmat chiar de pasageră și distribuit pe rețelele sociale, unde imaginile au generat numeroase comentarii și dezbateri despre limitele comportamentului profesional în serviciile de transport.

Discuția dintre clientă și șoferiță a degenerat rapid

Potrivit imaginilor devenite virale, pasagera îi cere în repetate rânduri șoferiței să deblocheze ușile pentru a putea părăsi vehiculul după încheierea cursei.

În schimb, conducătoarea auto insistă asupra acordării unui bacșiș, susținând că aceasta ar fi o practică obligatorie.

„Te rog, deschide ușa”, îi spune clienta.

Șoferița răspunde cerând în continuare bacșiș, iar femeia refuză categoric să plătească orice sumă suplimentară peste costul cursei.

Dialogul tensionat dintre cele două a continuat timp de câteva minute, în timp ce pasagera a rămas în interiorul mașinii.

Șoferița a susținut că bacșișul este o regulă

Conform înregistrării, șoferița i-ar fi explicat clientei că oferirea unui bacșiș reprezintă o regulă nescrisă și că aceasta ar trebui respectată.

Pasagera a contestat însă afirmația și a precizat că nu este obligată să ofere bani suplimentari după plata serviciului de transport.

Incidentul a atras atenția internauților, mulți dintre aceștia subliniind că bacșișul reprezintă, în mod normal, o alegere voluntară a clientului și nu o obligație.

Amenințări cu intervenția poliției

Situația a devenit și mai tensionată după ce șoferița a afirmat că va solicita intervenția poliției dacă nu primește bacșișul cerut.

Potrivit înregistrării video, aceasta s-a arătat convinsă că autoritățile îi vor da dreptate și că poziția sa este justificată.

Afirmațiile au provocat numeroase reacții în spațiul online, unde utilizatorii au dezbătut atât legalitatea gestului de a împiedica un pasager să părăsească vehiculul, cât și presiunea exercitată asupra clienților pentru acordarea unui bacșiș.

Imaginile au devenit virale pe internet

După publicarea filmării, cazul s-a răspândit rapid pe platformele sociale, unde a fost vizionat de mii de persoane.

Mulți utilizatori au criticat comportamentul șoferiței și au subliniat că bacșișul trebuie să rămână o formă de apreciere oferită din proprie inițiativă, nu o condiție impusă pentru finalizarea unui serviciu.

Deocamdată, nu este clar dacă incidentul a fost reclamat oficial autorităților sau dacă operatorul de transport a deschis o investigație internă privind comportamentul șoferiței.