Sângeretele, o delicatesă pentru masa de Crăciun. Cum se prepară? Reteta bunicii

Invata cum sa prepari un sangerete la fel de gustos precum cel preparat de bunicii nostri.

Ingrediente pentru sangerete

2 litri sange proaspat de porc

2 kilograme carne grasa de porc, cu sorici

600 g sorici

3 cani de orez

1 kilogram ceapa

4 linguri untura

3 foi de dafin

1 lingura rasa de ienibahar

sare

piper

mate

Cum se prepara sangeretele

Adauga doua linguri de sare peste sange si amesteca bine pana cand sarea se dizolva. Este important ca sangeretele sa se prepara in ziua in care s-a sacrificat porcul, deoarece sangele nu mai poate fi folosit in alta zi.

Intr-o oala pune la fiert soriciul, carnea, 2 foi de dafin si doua linguri rase de sare. Lasa totul sa fiarba foarte bine pana cand carnea este bine patrunsa.

Separat pune la topit o lingura de untura si caleste orezul pana inghite toata untura. Adauga apoi doua cani din apa in care a fiert carnea. Si lasa-l sa fiarba la foc mic timp de 10 minute, sau pana inghite toata zeama.

Curat ceapa si toac-o foarte marunt. Adaug-o intr-o tigaie, impreuna cu doua linguri de zeama in care a fiert carenea si de restul de untura si caleste-o pana devine translucida. Adaug-o peste orez si amesteca bine.

Toaca carnea si soriciul cu ajutorul masinii de tocat si amestec-o apoi cu sangele strecurat printr-un tifon. Amesteca bine pana obtii o compozitie omogena, nu foarte tare. Daca este necesar poti adauga putina zeama in care a fiert carnea. Ameste apoi totul cu orezul si asezoneaza dupa gust cu sare, piper si adauga ienibaharul.

Cu ajutorul masinii de tocat, la care se aduga palnia pentru carnati se umplu matele cu compozitia obtinuta. Se leaga matele bine la ambele capete cu ajutorul unei ate.

Pune sangeretele la fiert, la foc mic, in apa in care a fiert carnea, timp de aproximativ 40 de minute. Daca este necesar completeaza cu apa. Lasa-l sa fiarba timp de 40 de minute. Apoi lasa-l sa se raceasca in apa in care a fiert. Scoate-l din apa si leaga-l pe sarma pentru a se zvanta, timp de doua zile.

Sangeretele se serveste alaturi de alte aperitive traditionale de Craciun.

Sursa: craciun.acasa.ro