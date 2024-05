Candidatul independent la preşedinţia SUA Robert F. Kennedy Jr. a avut un parazit în creier în urmă cu mai mult de un deceniu, dar s-a recuperat complet, a declarat campania sa, după ce New York Times a relatat despre această afecţiune, potrivit news.ro.

În urmă cu 12 ani, Kennedy a declarat că un medic i-a spus că o anomalie observată la o scanare a creierului său a fost cauzată de un vierme care i-a intrat în creierul, a mâncat o porţiune din el şi apoi a murit.

Depoziţia din 2012 a avut loc în timpul procedurii de divorţ de cea de-a doua sa soţie, când el susţinea că puterea sa de câştig a fost diminuată de dificultăţile sale cognitive.

Kennedy "a călătorit mult în Africa, America de Sud şi Asia în cadrul activităţii sale de apărător al mediului, iar într-una dintre aceste locaţii a contractat un parazit", a precizat purtătoarea de cuvânt a lui Kennedy, Stefanie Spear, pentru Reuters. "Problema a fost rezolvată în urmă cu mai bine de 10 ani în urmă, iar el are o sănătate fizică şi mintală robustă", a adăugat ea. "A pune sub semnul întrebării sănătatea domnului Kennedy este o sugestie hilară, având în vedere concurenţa sa", a comentat Spear, referindu-se la vârstele înaintate ale preşedintelui Joe Biden, 81 de ani, şi ale fostului preşedinte Donald Trump, care are 77 de ani.

Kennedy, care concurează ca independent cu fostul preşedinte republican Donald Trump şi cu preşedintele democrat Joe Biden pentru Casa Albă, în noiembrie, ar putea obţine 8% din voturi, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos din martie.

După vâlva iscată de dezvăluirile din New York Times, Kennedy s-a adresat alegătorilor pe platforma socială X făcând aluzie la respectiva problemă de sănătate. "Mă ofer să mai mănânc încă 5 viermi de creier şi totuşi o să-i înving pe preşedintele Trump şi pe preşedintele Biden într-o dezbatere", s-a lăudat Kennedy. "Mă simt încrezător în rezultat chiar şi cu un handicap de 6 viermi", a glumit el.

Opiniile lui Kennedy privind sănătatea personală, inclusiv scepticismul său binecunoscut faţă de anumite vaccinuri, au fost o trăsătură distinctivă a imaginii sale publice. El a contestat etichetările potrivit cărora ar fi "antivaccinist", deşi este fondatorul organizaţiei Children's Health Defense, acuzată că ar fi răspândit neadevăruri despre vaccinuri.