Ghenea a mai fost premiat la această categorie, în aceeaşi calitate, pentru albumele „1989” şi „Folklore” ale lui Swift, „25” al lui Adele şi „24K Magic” al lui Bruno Mars, potrivit News.ro.

Albumul „Midnights” a fost realizat de: Jack Antonoff & Taylor Swift, producători; Jack Antonoff, Bryce Bordone, Zem Audu, Serban Ghenea, David Hart, Mikey Freedom Hart, Sean Hutchinson, Ken Lewis, Michael Riddleberger, Laura Sisk & Evan Smith, ingineri de sunet/mixaj; Jack Antonoff & Taylor Swift, compozitori; Randy Merrill, inginer mastering.

Taylor Swift a câştigat premiul pentru „Albumul anului” cu „Midnights”, devenind astfel prima persoană care a câştigat de patru ori această categorie.

Inginerul de mixaj Şerban Ghenea a câştigat, în total, 19 premii Grammy şi de trei premii Latin Grammy, potrivit datelor de pe site-ul său. A mixat piese pentru artişti precum Michael Jackson, Janet Jackson, Beyoncé, Justin Timberlake, Usher, Bjork, Thirty Seconds to Mars, Faith Hill, Carrie Underwood, Jewel, Santana, Ozomatli, Shakira, Jill Scott, Floetry, Musiq Soulchild, Taio Cruz, Rod Stewart, Dave Matthews Band, The All American Rejects, One Republic şi Beck.

Până în ianuarie 2024, Şerban a mixat peste 225 de single-uri şi albume No. 1, – inclusiv hituri pentru Taylor Swift, Bruno Mars, Kelly Clarkson, Katy Perry, Ke$ha, Britney Spears, Black Eyes Peas, The Fray, Train, Lifehouse, Weezer, The Hives, Maroon 5, Avril Lavigne, Gavin Degraw, P!nk, Rihanna, Ellie Goulding, Keith Urban.