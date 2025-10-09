Potrivit unui studiu publicat în British Medical Journal, consumul regulat de alimente condimentate poate contribui la longevitate și la reducerea riscului de boli grave, precum cancerul, afecțiunile cardiovasculare sau cele respiratorii.

Specialiștii susțin că ardeiul iute accelerează metabolismul, stimulează arderea grăsimilor și sprijină digestia. În plus, condimentele iuți au proprietăți antiinflamatoare și ajută organismul să elimine toxinele, fiind astfel un aliat de nădejde într-o dietă echilibrată.

Mai jos găsești o rețetă simplă și gustoasă de pui picant, potrivită pentru două porții – ideală pentru o masă ușoară, dar plină de savoare.

Ingrediente:

1 piept de pui dezosat

2 căței de usturoi

1 ardei iute

2 ardei grași

3 roșii bine coapte

20 ml ulei

sare și cimbru, după gust

Mod de preparare:

Pregătirea legumelor: Opărește roșiile, îndepărtează-le coaja și trece-le prin blender sau mașina de tocat, alături de ardeii grași, ardeiul iute și usturoiul. Vei obține un sos aromat și ușor picant.

Pregătirea cărnii: Taie pieptul de pui în două bucăți și crestează-le ușor pentru a forma mici buzunare. Condimentează cu sare și cimbru.

Asamblarea: Umple fiecare buzunar cu sosul de roșii și ardei, iar restul sosului toarnă-l în tavă, alături de ulei.

Coacerea: Acoperă tava cu folie de aluminiu și coace puiul la 190°C, timp de 45 de minute. Apoi îndepărtează folia și mai lasă-l 10 minute pentru a prinde o crustă rumenă.

Rezultatul? Un pui fraged, ușor picant, plin de arome și perfect pentru zilele friguroase. Se poate servi alături de o salată verde sau legume la abur pentru o masă completă, dar săracă în calorii.

Sfaturi utile: dacă vrei un gust mai intens, poți adăuga un praf de boia iute sau câteva picături de sos chili.