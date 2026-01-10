Prințesa Kate, mărturie emoționantă despre boala pe care a invins-o: „Iarna m-a învățat recunoștința” - VIDEO

Publicat 10 ian. 2026, 11:14 Actualizat 10 ian. 2026, 11:15

Prințesa Kate a transmis un mesaj profund la împlinirea vârstei de 44 de ani, într-un nou episod al seriei video „Mother Nature”, realizată de Kensington Palace. În plină iarnă, Kate vorbește despre calm, reflecție și vindecare, într-o perioadă care marchează și aproape un an de la anunțul intrării sale în remisiune după diagnosticul de cancer.

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