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Lifestyle· 1 min citire

Prințesa Kate, mărturie emoționantă despre boala pe care a invins-o: „Iarna m-a învățat recunoștința” - VIDEO

Prințesa Kate, mărturie emoționantă despre boala pe care a invins-o: „Iarna m-a învățat recunoștința” - VIDEO

Prințesa Kate, mărturie emoționantă despre boala pe care a invins-o: „Iarna m-a învățat recunoștința” - VIDEO

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 ian. 2026, 11:14
Actualizat10 ian. 2026, 11:15

Prințesa Kate a transmis un mesaj profund la împlinirea vârstei de 44 de ani, într-un nou episod al seriei video „Mother Nature”, realizată de Kensington Palace. În plină iarnă, Kate vorbește despre calm, reflecție și vindecare, într-o perioadă care marchează și aproape un an de la anunțul intrării sale în remisiune după diagnosticul de cancer.

În videoclipul filmat în Berkshire, prințesa apare plimbându-se prin natură și descrie iarna ca pe un anotimp care „aduce răbdare și meditație tăcută”. Ea spune că această perioadă a ajutat-o să fie „profund recunoscătoare” și să redescopere liniștea interioară.

Kate subliniază că natura a avut un rol esențial în procesul ei de vindecare și vorbește despre „puterea creativității și a naturii în vindecarea colectivă”. Mesajul a fost publicat la o zi după ce prințesa a făcut o apariție surpriză la Charing Cross Hospital, unde i-a încurajat pe angajații NHS aflați sub presiune.

Postarea marchează și primul angajament public al cuplului princiar în 2026.

O postare distribuită de The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

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