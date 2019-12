Prăjituri de Crăciun 2019. 15 rețete deosebite

Prăjituri de Crăciun 2019. Se amesteca faina cu 10 linguri de lapte rece si se adauga zaharul. Restul de lapte se pune la fiert impreuna cu coaja de lamaie. Cand laptele da in fiert se adauga toata compozitia de lapte rece cu faina, amestecand continuu pana ce incepe din nou sa fiarba. Se lasa sa fiarba pana cand compozitia se dezlipeste usor de vas, dupa care se lasa la racit, amestecand din cand in cand. Atunci cand se racoreste, punem untul (la temperatura camerei) putin cate putin, amestecand energic .

La urma se adauga si zeama de lamaie, esenta de vanilie sau de rom, dupa preferinta.

Prajitura se asambleaza astfel: se pune o foaie in tava si se repartizeaza crema uniform, pana se termina toate foile si crema. Se lasa apoi la rece, in frigider pana a doua zi cand o putem taia in romburi si pudra cu zahar pudra.

2. Prajituri de Craciun: Tort „Buturuga de Craciun”

Prajituri de Craciun: Tort „Buturuga de Craciun”, un deliciu sarbatori.

Prăjituri de Crăciun 2019. Ingrediente Tort „Buturuga de Craciun”

Blat:

6 oua

6 linguri de apa

6 linguri de ulei

6 linguri de zahar

10 linguri de faina

1 praf de copt cu sofran

Crema:

400 gr ciocolata

400 ml frisca

Mod de preparare Tort „Buturuga de Craciun”

Prăjituri de Crăciun 2019. Batem albusurile spuma impreuna cu apa si praful de copt,adaugam apoi zaharul cate o lingura pe rand si batem pana se topeste zaharul.Adaugam apoi cate o lingura de ulei si apoi cate un galbenus mixand in continuare.

Faina se incorporeaza amestecand usor .Coacem blatul 10-12 min la foc mediu in tava patrata(40/40 cm).Avem grija sa nu coacem prea mult pentru a nu se usca marginile.In caz ca se intampla acest lucru ,cand scoatem tava din cuptor taiem foarte repede marginea uscata si apoi rasturnam foaia pe un prosop de bumbac umed si rulam apoi foaia cu prosop cu tot.Lasam sa se raceasca incet in bucatarie(nu intr-un loc prea rece).

Ciocolata maruntita se pune intr-o cratita pe foc mic.Adaugam si frisca si lasam pe foc pana se topeste ciocolata,amestecand tot timpul usor.Avem grija ca frisca sa nu inceapa sa fiarba.Se acopera si se da la rece 5-6 ore.

Mixam crema apoi pana devine spumoasa.

Prăjituri de Crăciun 2019. Desfacem foaia de rulada intindem apoi un strat uniform de crema si rulam foaia la loc.O impachetam in folie alimentara si o dam la rece 2 ore. Taiem capetele ruladei pe care le vom folosi ca „cioturi pe buturuga”.Decoram la final rulada cu crema imitand scoarta de copac.

3. Prajituri de Craciun: Prajitura sah

Prajituri de Craciun: Pentru deserturile de Craciun si Anul Nou puteti opta pentru aceasta reteta deosebita.

Ingrediente Prajitura sah

5 oua 100 gr zahar 1 cana faina 30 ml ulei 3-4 linguri sirop de zahar caramel 3-4 linguri cacao 1 praf copt 1 esenta rom 1 crema ciocolata 1 budinca de vanilie 1 l lapte (pt crema) Prăjituri de Crăciun 2019. Mod de preparare Prajitura sah Prăjituri de Crăciun 2019. Se bat spuma albusurile cu zaharul pana rezulta o compozitie lucioasa si care nu cade de pe lingura, ca de bezea. Se adauga galbenusurile,uleiul,siropul de zahar si esenta de rom peste albusuri si se amesteca.

Se adauga faina si praful de copt si se incorporeaza pana rezulta un aluat care curge. Se imparte compozitia in doua si la una din ele se adauga cacao. Se coc cele doua blaturi la foc iute aproximativ 20 minute.

Prăjituri de Crăciun 2019. Se suprapun cele doua blaturi si se taie fasii inguste. Asamblam prajitura astfel:alternam o fasie alba cu una neagra.Eu am facut un rand de trei fasii. Lipim intre ele cu putina crema pe care am preparat-o conform instructiunilor de pe plic. Insiropam putin blatul apoi punem un rand de crema Daca la primul rand am inceput cu fasie neagra la urmatorul incepem cu alba, la al treilea cu neagra si tot asa pana la ultimul rand. Dupa ce am terminat preparam budinca si o turnam peste prajitura. Se da la rece pentru cel putin doua trei ore apoi se poate taia.

4. Prajituri de Craciun: Prajitura cu mere si biscuiti

Prajituri de Craciun: Va prezentam o reteta de prajitura foarte buna si aspectuoasa… dar si binevenita dupa o perioada in care s-au mancat dulciuri in ale caror compozitii se regasesc multe grasimi.

Prăjituri de Crăciun 2019. Ingrediente Prajitura cu mere si biscuiti

60 biscuiti simpli

2 kg mere

500 gr zahar

4 plicuri budinca de vanilie

1,2 l apa

150 gr stafide

esenta de vanilie

scortisoara

100 ml rom (eu am folosit lichior de migdale)

Mod de preparare Prajitura cu mere si biscuiti

Merele se curata de coaja si se taie in cubulete mici. Se adauga peste apa si zaharul care in prealabil le-am pus la fiert. Se fierb impreuna pana ce merele se inmoaie bine, dar sa nu se zdrobeasca de tot. Separat dizolvam cele 4 plicuri de budinca in 200 ml apa (din cele 1,2 l) si cand merele sunt gata adaugam praful de budinca dizolvat si lasam sa mai fiarba cateva minute amestecand continuu.

Prăjituri de Crăciun 2019. Cand este gata adaugam stafidele care au fost puse la inmuiat in lichior, punem si un strop de sare, esenta de vanilie si scortisoara. Se asaza biscuitii intr-o forma detasabila (eu am folosit o forma care se modifica in functie de cat de mare doresti sa fie prajitura) ii ungem cu lichiorul ramas dupa ce am scos stafidele dupa care asezam un strat de crema cat este inca fierbinte.

Asa procedam incontinuare in final trebuie sa avem 3 straturi de biscuiti si 3 de crema… ultimul fiind de crema.

Se lasa sa se raceasca dupa care o tinem la frigider cateva ore, timp in care biscuitii se vor inmuia atat cat sa se poata taia prajitura.

5. Prajituri de Craciun: Prajitura cu lamaie si bezea

Prajituri de Craciun: Iata o alta reteta trimisa de Doyna: Prajitura cu lamaie si bezea.

Prăjituri de Crăciun 2019. Ingrediente Prajitura cu lamaie si bezea

220 de grame de faina

2 linguri de zahar pudra

125 de grame de unt, rece

2 si 1/2 linguri de apa rece

crema: 50 de grame de faina

125 de ml de apa

250 de ml de suc de lamaie proaspat

430 de grame de zahar pudra

60 de grame de unt

4 oua

Mod de preparare Prajitura cu lamaie si bezea

Prăjituri de Crăciun 2019. Amesteca faina si zaharul pudra. Adauga apa si amesteca; framantand compozitia cu mainile, pana vei obtine un aluat compact. Scoate aluatul din bol si intinde-l pe o suprafata curata pana obtii un disc de cinci milimetri grosime si 23 de centimentri in diametru. Acopera aluatul cu folie si pune-l in frigider pentru jumatate de ora. Luati o tava de copt, puneti putin ulei si imbrac-o in hartie de cop, aseaza aluatul in tava si se da la cuptor circa 15 minte.

Intre timp, pentru a face crema de lamaie, combina faina cu apa, sucul de lamaie si jumatate din zahar intr-o oala. Da focul mediu si incalzeste ingredientele, amestecand cu un tel, patru-cinci minute, pana cand mixture se ingroasa bine. Ia crema de pe foc si adauga untul si galbenusurile. Toarn-o intr-un bol, acoper-o cu plastic si pune-o in frigider pentru cel putin trei ore.

Prăjituri de Crăciun 2019. Incalzeste cuptorul la 190 de grade. Bate albusurile cu un mixer pana cand se intareste. Gradual, adauga cealalta jumatate de zahar, cate o lingura odata. Toarna crema peste aluatul prajiturii si niveleaz-o. Deasupra adauga albusurile de ou si foloseste spatele unei linguri ca sa creezi mici piscuri. Mai pune prajitura cu lamaie si bezea in cuptor inca cinci minute, pana cand bezeaua devine aurie

6. Prajituri de Craciun: Prajitura cu 6 fructe si scortisoara

Prajituri de Craciun: Iata o prajitura cu fructe usor de preparat si care poate fi facuta de sarbatori.

Ingrediente Prajitura cu 6 fructe si scortisoara

2 banane, 4 mandarine, 2 portocale, 2 mere, o rodie mare, 3 kiwi

o cana de zahar, scortisoara, esenta de vanilie, esenta de portocale, pentru ornat: zahar si scortisoara

faina 700 grame, 1 pachet de unt, o lamaie, hartie de copt, un praf de sare.

Prăjituri de Crăciun 2019. Mod de preparare Prajitura cu 6 fructe si scortisoara

Se pune hartia de copt pe o tava mare.

Se curata fructele in bucatele mici si se pun intr-un castron cu suc de lamaie proaspat peste ele ca sa nu se innegreasca de la procesul de oxidare.

Apoi se pune peste ele zaharul si scortisoara (dupa gust), coaja de lamaie si esenta de portocoale si vanilie (tot dupa gust).

Prăjituri de Crăciun 2019. Separat se topeste untul, se face coca din faina, un praf de sare, untul topit. Se amesteca bine pana se face un aluat sfaramicios care se framanta bine.

Se pune in tava o parte din acest aluat, se intinde bine pe toata tava iar deasupra se pun fructele taiate si amestecate bine ca mai sus.

Apoi se pune peste randul de fructe restul de aluat.

Se baga la cuptor tava si se coace la foc potrivit 30-35 minute.

Cand se scoate se presara zahar pudra vanilat si scortisoara.

7. Prajituri de Craciun: Negresa cu ciocolata

Prajituri de Craciun: Iata o delicioasa reteta de Negresa cu ciocolata, de la prietena comunitatii Sfatulparintilor.ro, LALY.

Ingrediente Negresa cu ciocolata

-2 1/2 cani cu apa

-1/2 cana cu ulei

-1 1/2 cana cu zahar

-3 cani cu faina

-3 linguri cu cacao

-1 esenta de rom

-1 esenta de lamaie

-1 praf de sare

-2 pliculete praf de copt

-250 gr ciocolata neagra

-50 gr nuca

-50 gr unt

Mod de preparare Negresa cu ciocolata

Prăjituri de Crăciun 2019. Intr-un vas, se amesteca cu telul apa cu zaharul pana cand acesta s-a dizolvat complet. Se adauga cacaoa, uleiul si sarea. Apoi esentele, faina si praful de copt si se omogenizeaza bine.

Se unge o tava cu ulei si se tapeteaza cu faina. Se toarna compozitia si se introduce la cuptor la foc potrivit circa 45 de minute. Se face testul cu scobitoarea.

Ciocolata se rupe bucati si se topeste pe baie de aburi cu 50 gr de unt.

Cand este gata prajitura se toarna deasupra ciocolata topita si se presara miezul de nuca. Se taie numai cand s-a racit complet.

8. Prajituri de Craciun: Tort diplomat cu fructe confiate

Prajituri de Craciun: Iata un tort delicios si foarte aspectuos. Cu siguranta veti face furori la o masa de sarbatoare: Tort diplomat cu fructe confiate.

Pentru ca ne plac mult torturile cu fructe o sa va prezint o reteta de tort diplomat.

Prăjituri de Crăciun 2019. Sunt necesare urmatoarele ingrediente:

– 1 cana de zahar

– 1/2 cana de lapte

– 4 galbenusuri

– 1/2 kg frisca

– semintele de la o pastaie de vanilie (sau esenta, plic de zahar vanilat)

– 4 albusuri spuma

– 30 g gelatina

– 1 pachet de piscoturi de sampanie

– fructe diverse cam ce aveti la indemana eu am folosit portocale, ananas, mandarine si fructe confiate: caise confiate, smochine, stafide, etc.

Mod de preparare Tort diplomat cu fructe confiate

Se bat galbenusurile cu 1/4 cana de zahar bine si apoi se amesteca cu laptele dupa care se pun pe foc pana se ingroasa ca o crema. Se da apoi crema formata la rece. Se bate frisca cu mixerul pana se intareste, eu am folosit frisca lichida dar puteti folosi orice gen. Intre timp se dizolva gelatina in apa calda. Am batut apoi albusurile cu semintele de vanilie si inca 1/4 cana de zahar pana s-au intarit dupa care le amestecam cu frisca.

Prăjituri de Crăciun 2019. Apoi am luat o forma cu margini detasabile si am tapetat-o pe fund cu fructe. In crema cu galbenusuri adaugam gelatina dizolvata si amestecam bine apoi o amestecam si cu amestecul de frisca si albusuri si avem grija sa se omogenizeze. Dupa care turnam o parte din cantitate peste fructele din forma, adaugam un alt strat de fructe, inca un strat de crema, apoi inca un strat de fructe si ultimul strat de crema dupa care dam la frigider.

Dupa ce s-a intarit bine compozitia cca. 4 ore scoatem tortul de la frigider si desfacem marginile laterale ale formei. Intr-o tigaie caramelizam zaharul care ne-a mai ramas si inmuiem piscoturile cu varful in zaharul caramelizat, dupa care tapetam cu ele marginile tortului avand grija ca partea caramelizata sa fie in sus. Legam cu o funda si deasupra ornam cu fructele ramase. Pofta buna.

9. Prajituri de Craciun: Tort cu crema de zahar ars

Prajituri de Craciun: Continuam seria de sugestii pentru mesele de Craciun si Revelion. Iata acest tort ce poate fi solutia ideala.

Ingrediente Tort cu crema de zahar ars

Pentru crema de zahar ars:

8 oua 1 l lapte 200 gr zahar pt crema 200 gr zahar pt caramelizat Pentru blat: 5 oua 200 gr zahar 200 gr faina 1 praf copt Mod de preparare Tort cu crema de zahar ars Se prepara mai intai crema astfel: Se fierbe laptele si se lasa sa se raceasca. Se bat ouale cu zaharul si apoi se amesteca cu laptele rece. Se face apoi blatul: Se bat ouale cu zaharul, apoi se adauga faina si praful de copt. Prăjituri de Crăciun 2019. Intr-o cratita ce caramelizeaza 200 gr zahar si apoi se intinde pe peretii cratitei. Se lasa sa se raceasca caramelul apoi se toarna pentru crema iar peste ea compozitia de blat.Nu va speriati daca se amesteca fiindca se vor separa la copt. Se da la cuptor la foc mic pentru aproximativ o ora. Dupa ce s-a copt se lasa sa se raceasca de tot si apoi se rastoarna cratita pe un platou,astfel crema va fi deasupra iar blatul dedesubt. Blatul va fi insiropat de la siropul de caramel. Prăjituri de Crăciun 2019. Dupa ce s-a rasturnat pe platou se da pentru cel putin o ora la rece (ideal ar fi sa-l lasati peste noapte).

10. Prajituri de Craciun: Tort cu gem si citrice

Prajituri de Craciun: Iata o idee interesanta de tort cu gem si citrice.

Prăjituri de Crăciun 2019. Ingrediente Tort cu gem si citrice

Blat: 6 oua, 150 g zahar, 180 g faina, sare, o lingurita coaja rasa de portocala

Crema: 2 borcanele mici de gem de capsuni, 400 g smantana, 400 g iaurt cu gust de capsuni, zahar vanilat, 2 pliculete de gelatina

Ornare: 6 portocale mai mici, 4 buc. kiwi

Mod de preparare Tort cu gem si citrice

1. Se prepara blatul mixand albusurile cu un praf de sare, apoi cu galbenusurile zdrobite, cu faina turnata in ploaie si, la sfarsit, esenta. Se unge cu un strop de ulei si se tapeteaza cu hartie pentru copt o forma cu margine detasabila, se toarna aluatul si se da la copt cca. 20 de minute. Blatul copt se lasa sa se raceasca, apoi se taie in 2 discuri egale ca grosime.

2. Se prepara crema mixand iaurtul cu smantana si un borcanel de gem, se adauga geletina hidratata in 200 ml apa rece, apoi topita la bain marin (nu fiarta) si adaugata in crema in fir subtire.

3. Se aseaza primul disc din blat, se unge cu jumatate de borcanel de gem de capsuni, se decoreaza pe margine cu felii subtiri, taiate rotund, de portocala, se toarna 3/4 din crema, se unge cu restul de gem al doilea disc, apoi se aseaza cu partea unsa in jos, peste crema, presand usor cu mana. Se toarna restul de crema si se lasa cateva minute sa se intareasca putin, apoi se decoreaza cu feliute taiate subtiri de portocala si kiwi.

Se da la frigider cel putin 2 ore inainte sa se portioneze.

11. Prajituri de Craciun 2019: Tort cu ciocolata si visine

Prăjituri de Crăciun 2019. Prajituri de Craciun: Pentru a incheia anul cum se cuvine si pentru a-l primi pe cel nou cu bucurie, gospodinele prepara minunatii de torturi. Iata propunerea noastra de azi: Tort cu ciocolata si visine.

Ingrediente Tort cu ciocolata si visine

Blat:

-4oua

-1 1/2 cesti cu faina

-2 cesti cu zahar

-5 linguri ulei

-5 linguri apa

-1 esenta de rom

-2 linguri cacao

-un praf de sare

Crema ganache de ciocolata:

-300 gr ciocolata amaruie de menaj

-400 ml frisca lichida

-un borcan compot de visine

Glazura:

-210 gr ciocolata amaruie

-165 ml frisca lichida

-40 gr unt moale

-capsuni pentru decor

-frunze de menta

Prăjituri de Crăciun 2019. Mod de preparare Tort cu ciocolata si visine

Blat:

Prăjituri de Crăciun 2019. Separam albusurile de galbenusuri. Batem albusurile bine cu un praf de sare. Fierbem zaharul si apa pana devin un sirop. Fierbinte il turnam peste albusuri si mixam continuu. Cand am terminat de turnat tot siropul, adaugam galbenusurile si uleiul. Amestecam faina cu cacaoa si o cernem deasupra. Amestecam cu o lingura pana se omogenizeaza bine toata compozitia. Ungem o tava cu margarina sau ulei si o tapetam cu faina. Turnam aluatul, apoi il dam la cuptor pana trece testul cu scobitoarea. Se lasa sa se raceasca. Se taie blatul pe trei nivele.

Crema:

Punem ciocolata rupta in bucati impreuna cu frisca pe baie de abur. Mestecam continuu pana cand se topeste complet. Dam deoparte si lasam la racit. Cand s-a racit complet dam la frigider cateva ore pana se intareste ciocolata. Scoatem samburii la visine si punem la scurs. Batem crema racita bine pana isi dubleaza volumul. Adaugam visinele din compot si omogenizam incet, ca visinele sa-si pastreze forma.

Glazura:

Prăjituri de Crăciun 2019. Incalzim frisca pana la punctul de fierbere (atentie nu sa dea in clocot), apoi o adaugam peste ciocolata taiata bucatele mici si mestecam continuu pana cand se topeste toata ciocolata. Punem frisca din nou pe foc si adaugam untul mestecand cu telul bine sa nu ramana vreo bucatica de unt netopita. Lasam la racit cateva minute.

Asamblare:

In tava in care am copt blatul punem prima foaie de blat pe care o insiropam cu zeama de la compot. Punem o parte din crema, blat insiropat si apoi crema. Punem si ultimul blat.

Punem tortul deasupra unui gratar si turnam ciocolata, astfel incat sa acopere tot tortul. Ornam cu frisca, capsuni trase in ciocolata si frunze de menta.

12. Prajituri de Craciun 2019: Amandine de casa

Prajituri de Craciun: Iata o alta reteta trimisa de Sims: Amandine de casa.

O prajitura foarte delicioasa si spornica cu care va puteti delecta de sarbatori este si Amandina, cu precadere Amandina de casa care mie mi se pare mult mai delicioasa decat cea din comert. Necesita ceva mai mult timp de pregatire decat ale prajituri dar rezultatul merita pe deplin.

Mai intai facem blatul prajiturii pentru care avem nevoie de:

– 6 oua

– 6 linguri ulei sau margarina lichida (am descoperit de curand margarina lichida de la Unirea si este absolut geniala)

– 250 g zahar

– 1 pliculet praf de copt

– 50 g cacao

– 250 g faina

Mod de preparare Amandine de casa

Luam ouale si avem grija sa fie la temperatura camerei apoi separam galbenusurile de albusuri. Batem galbenusurile cu o parte din zahar si cu uleiul pana se face ca o crema. Apoi batem albusurile cu restul zahar pana se intaresc. Amestecam cele doua creme dupa care incorporam faina in ploaie, apoi adaugam cacaoa si praful de copt si avem grija sa fie bine omogenizata crema obtinuta dupa care o turnam intr-o tava tapetata cu faina si o dam la cuptor cca 40 de minute la foc potrivit. E gata cand bagam scobitoarea si nu ramane aluat pe ea. Lasam apoi sa se raceasca blatul dupa care il taiem la mijloc si il insiropam cu un sirop facut din apa, zahar si rom.

Ne ocupam apoi de crema la care avem nevoie de urmatoarele:

– 250 g unt

– 50 g cacao

– 200 g zahar

– 1 lingura faina

– 100 ml lapte

– 1 esenta de rom

– 2 oua

Separam ouale si batem galbenusurile cu o parte din zahar si cu untul, laptele, cacaoa, romul.

Separat batem albusurile cu restul de zahar. Amestecam cremele si adaugam faina apoi dam la foc mic si continuam sa amestecam pana capata consistenta cremei dorite nici prea lichida dar nici prea moale.

Dupa ce se raceste crema o punem peste prima jumatate de blat intinsa uniform. Adaugam apoi a doua jumatate de blat. Peste care vom turna glazura de fondant pentru care avem nevoie de:

– 1 kg zahar

– 500 ml apa

– 100 g cacao

Am pus apa la fiert si am turnat zaharul in ea. L-am lasat sa se topeasca si cand s-a caramelizat am daugat cacaoa. Apoi am pus crema in alt vas si am mixat-o pana s-a racit si a capatat consistenta dorita. Am turnat apoi fondantul peste prajitura si am dat-o la rece. Pofta buna.

13. Prajituri de Craciun 2019: Tort cu fructe de padure

Prajituri de Craciun: Iata un tort apetisant: Tort cu fructe de padure.

Ingrediente Tort cu fructe de padure

blat: 10 oua, 10 linguri de zahar, 10 linguri de faina, o lingura ulei, esenta rom, un praf de sare

crema: 500 g branza de vaci proaspata, 400 g smantana, un plic de gelatina (10 g), 150 g zahar pudra, 4-5 linguri de dulceata de zmeura (sau mure), 200 g zmeura, 200 g mure

sirop: 300 ml apa rece, 300 g zahar, esenta de rom

decor: cateva linguri de dulceata de zmeura, 2-3 linguri oprite din crema de branza, o mana de mure, o mana de zmeura, cateva frunzulite de menta proaspata, margine din 200 g ciocolata + 20 g unt, topite, 200 ml frisca lichida

Prăjituri de Crăciun 2019. Mod de preparare Tort cu fructe de padure

1. Se prepara blatul mixand albusurile cu un praf de sare apoi cu zaharul, pana se intaresc (bezea), apoi se adauga galbenusurile frecate un pic cu lingura de ulei, se adauga si esenta, apoi faina cernuta. Se amesteca usor pana la o omogenizare perfecta a compozitiei apoi se toarna in forma de tort cu margine detasabila, pe care am tapetat-o cu hartie pentru copt si dam la copt, in cuptorul preincalzit, cca.40 minute. Se scoate blatul din forma si se lasa sa se raceasca bine, apoi se taie pe orizontala in 3 discuri egale.

2. Se prepara siropul dand in cateva clocote apa cu zaharul iar la sfarsit se adauga si esenta. Se lasa sa se raceasca.

3. Se prepara crema mixand bine branza dulce de vaci cu zaharul pudra, smantana si dulceata de zmeura.

Apoi se adauga gelatina pe care intai am hidratat-o in 50 ml apa rece si am topit-o (nu am fiert-o) la bain marin.

4. In forma in care am copt blatul montam tortul; intai primul disc bine insiropat, peste el turman aproape jumatate din cantitatea de crema de branza de vaci, peste care presaram mure si zmeura proaspata, cateva fire subtiri de dulceata de zmeura (cu lingura), apoi se vine deasupra cu cel de-al doilea disc de blat, bine insiropat.

Prăjituri de Crăciun 2019. Se adauga restul de crema, oprind 2-3 linguri pentru decor, se vine cu ultimul disc de blat deasupra, se unge cu un strat de dulceata de zmeura peste care turnam si intindem restul de crema de branza. Deasupra se decoreaza cu fructe proaspete.

Se lasa cel putin 2 ore sa se intareasca crema. Se decoreaza cu ciocolata, frisca, dupa preferinta.

14. Prajituri de Craciun 2019: Tort cu smochine

Prajituri de Craciun: Iata o alta reteta trimisa de Anisoara67: Tort cu smochine.

Ingrediente Tort cu smochine

Blat: 5 oua, 5 linguri de zahar, 4 linguri de faina, 2 linguri de cacao, 3 linguri de ulei, esenta, un praf de sare

Crema: 400 ml smantana grasa, 200 g zahar pudra, un pliculet gelatina(10 g), bucatele de smochine caramelizate

Pentru caramelizare: 6-7 smochine nu foarte coapte, o portocala, 2-3 linguri de vin alb sec, 400 g zahar

Decorare: 250 g ciocolata alba de menaj, sirop ramas de la fiertul smochinelor, o smochina intreaga + bucatele mici

Mod de preparare Tort cu smochine

1.Se mixeaza albusurile cu un praf de sare si apoi cu zaharul turnat in ploaie, pana se intareste. Se incorporeaza galbenusurile zdrobite si frecate putin cu uleiul, esenta si faina cernuta si amestecata cu cacaoa. Se unge o tava cu ulei si se tapeaza cu hartie de copt, apoi se toarna aluatul si se da la copt cca.20 de minute, la foc potrivit, in cuptorul preincalzit. Se desprinde de pe hartie, se lasa sa se raceasca apoi se decupeaza doua discuri, cu diametrul egal cu al formei in care montam tortul (in cazul meu,24 cm.).

2. Se unge marginea laterala a unei forme de tort cu un pic de ulei apoi se tapeteaza cu hartie de copt. Se topeste ciocolata rasa cu o lingura de lapte, apoi cu un pos trasam pe hartia de copt de pe marginea formei, linii sau diferite modele, dupa preferinta, de jur imprejurul marginii, apoi bagam forma cateva minute in congelator, sa se intareasca ciocolata.

3.Smochinele spalate bine se taie in sferturi sau bucati mai mici, pastrandu-se una intreaga, crestata putin la capat, pentru decor.

Se caramelizeaza zaharul cu doua linguri de vin alb sec, cand capata culoarea aurie si zaharul s-a topit, adaugam sucul de la o portocala + o lingurita de coaja rasa.

Prăjituri de Crăciun 2019. Se adauga smochinele si lasam sa fiarba 10 minute, dupa care scoatem smochinele intr-o strecuratoare sa se scurga de sirop si sa se raceasca, apoi siropul fierbinte se strecoara de samburii mici lasati de smochine in timpul fierberii.

4. Se mixeaza la viteza maxima smantana rece, incorporand cate putin zahar pudra, pana ce se leaga ca o crema, apoi incorporam gelatina hidratata si topita la bain marin (nu fiarta), turnata calda, in fir subtire.

5. Se scoate forma din congelator, se asaza unul din discurile decupate, cu grija sa nu stricam marginea de ciocolata, se toarna crema de smantana apoi se presara deasupra jumatae din bucatelele de smochine caramelizate, se vine cu ce de-al 2 lea disc de blat deasupra, presandu-se usor cu mana, se toarna siropul gros de la fiertul smochinelor, usor racit, se presara bucatele de smochine si smochina intreaga, asezata in mijloc. Se decoreaza cu ciocolata alba. Se lasa sa se intareasca cel putin 2 ore la frigider, apoi se poate taia felii.

15. Prajituri de Craciun 2019: Prajitura cu dovleac si aroma de anason

Prajituri de Craciun: Iata o alta reteta trimisa de Anisoara67: Prajitura cu dovleac si aroma de anason.

Ingrediente Prajitura cu dovleac si aroma de anason

Blat: 5 oua, un praf de sare, 5 linguri de zahar, 5 linguri de faina, 50 ml ulei, o lingurita de coaja rasa de lamaie

Umplutura: 200 g urda, 200 g smantana, 100 g zahar pudra, 200 ml frisca lichida, un pliculet de gelataina (10 g), o mana de cubulete de dovleac fierte in sirop si apoi scurse bine de suc

Jeleul: cam jumatate de dovleac placintar (de cca 1 kg) curat de coaja si seminte si taiat cubulete mici, o cana de zahar, 200 ml vin alb, 3-4 stelute de anason, un plic de Jelle-tort, transparent

Prăjituri de Crăciun 2019. Mod de preparare Prajitura cu dovleac si aroma de anason

1. Se prepara blatul, mixand bine albusurile cu un praf de sare apoi cu zaharul turnat treptat. Galbenusurile se freaca un pic cu uleiul apoi se incorporeaza in albusul batut tare, se adauga si coaja rasa si faina turnata in ploaie.

Se toarna compozitia in tava in care am pus hartie pentru copt, se presara miezul de nuca deasupra si se da la copt in cuptorul preincalzit, cca.20 minute. Se desprinde aluatul de hartie si se taie in doua bucati egale.

2. Se mixeaza urda cu 2 linguri de smantana la inceput, pana se obtine o crema fina apoi adaugam toata smantana si frisca lichida pe care am mixata inainte cu zaharul pudra. Se amesteca bine totul apoi incorporam gelatina hidratat in 100 ml apa rece si apoi topita la bain marin (nu fiarta!).

3. Se fierbe zaharul cu vinul si scortisoara pana se obtine un sirop usor legat (se fierbe cca.5 minute, de la primul clocot).

Prăjituri de Crăciun 2019. Apoi se adauga cubuletele de dovleac si se fierb cca 10 minute,de la primul clocot, la foc domol. Se da la o parte de pe foc si se strecoara cubuletele de dovlec de sirop apoi se impart in doua parti egale.

4. Se asaza intr-o tavita mai mica prima jumatate de blat apoi se intinde pe ea, in strat uniform, jumatate din crema pentru umplutura, se presara deasupra, pe toata suprafata, o parte din cubuletele de dovleac scurse de suc, se vine cu cealalta jumatate de blat deasupra, se preseaza usor apoi se intainde restul de crema ramasa si se da la rece, cca 30 de minute.

Prăjituri de Crăciun 2019. Se scoate de la frigider, se presara deasupra cremei intarite deja, cubuletele de dovleac ramase apoi turnam jeleul fierbinte preparat din siropul ramas si pliculetul de Jelle -tort, preparat conform instructiunilor de pe plic. Se da la rece cel putin 2 ore, dar ideal ar fi sa stea peste noapte la rece, inainte de a o taia in romburi sau patrate.

Pofta buna!

