Afaceristul Paul Nicolau, supranumit Pescobar, a rămas fără permis de conducere după ce a fost surprins pe străzile Capitalei cu o viteză năucitoare. Vorbim despre 245 de km/h, relatează Ziare.com.

Începând de ieri, 15 noiembrie 2023, a intrat în vigoare suspendarea dreptului de a conduce pe o perioadă de 3 luni. Anunțul a fost făcut chiar de către patronul restaurantelor Taverna Racilor pe TikTok.

”Gata cu zona de confort, cu mașina și condusul. Dăm drumul la instalație: mersul pe jos. Am cam uitat de el. Când stai cu fundul în mașină, cobori în parcare, pac… nu-ți ma trebuie mers pe jos. Să vezi ce pătrățele face Pescobar. Bine, de dimineață mi-am făcut flotările – 257 și 195 de abdomene, am citit, sunt treaz de la ora 4. Acum mă duc să iau micul dejun… sunt pe jos, după mă duc la un masaj și după la birou, zic să mai și muncim. Atât s-a putut. Acum le transmis domnilor agenți de poliție de la circulație, care erau foarte atenție la mașinile mele. Să stea liniștiți. 3 luni de zile nu mă mai văd la volan. Să vă înștiințați între voi. Nu mai am la ce să mai suflu pentru că nu mai am volan. Va pup, puteți să dormiți liniștiți de acum încolo”, este mesajul transmis de Pescobar pe TikTok.

Recent, Pescobar și-a anunțat urmăritorii de pe social-media faptul că și-a scos bolizii de lux la vânzare. Este vorba despre un Lamborghini Urus și un Ferrari Roma.

”Dragilor, de vânzare, nu, nu le-a luat ANAF-ul. Vând un Lamborghini și un Ferrari Roma și rămân cu G-ul. Îmi trebuie și șofer, că de pe 15 noiembrie rămân fără permis trei luni de zile. Vă anunț eu realitatea”, a anunțat Paul Niocolau.

