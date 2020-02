Mirabela Dauer, boala grava - Prietenii nu au stiut nimic

Mirabela Dauer a facut o dezvaluire socanta pentru apropiatii ei dar si pentru fani: anul trecut a suferit de depresie. Desi este o fire vesela, in ciuda aparentelor ea a suferit foarte mult si a trecut cu greu peste perioada neagra.

„Am avut si o depresie infioratoare in 2019. Este o chestie oribila, ca tu spui mereu sunt bine, sunt bine. Anul trecut am avut dezamagiri. Pana acum o luna, eu am trait din amintiri si din ganduri. Am trait prin oamenii pe care ii iubeam foarte tare. Pe mine m-au amarat oamenii pe care i-am iubit toata viata. Viata e atat de scurta si de frumoasa. Am ajuns la o intelepciune sufleteasca. Cand eram in depresie mergeam acasa, dar nu plangeam, pentru ca nu pot’, a spus Mirabela Dauer la Antena Stars.