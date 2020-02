Mia Khalifa a recunoscut - câți bani a făcut din filmele pentru adulți

"Am auzit da am facut milioane si milioane din filme pentru adulti. Nimic n-ar putea fi mai departe de realitate. Am castigat in jur de 12 000 de dolari pentru toata perioada petrecuta in industrie", a dezvaluit Mia in urma cu ceva vreme.

Interesul constant al oamenilor pentru sex nu este o noutate. Internetul, însă, a facilitat explorarea (și exploatarea) subiectului, în toate formele sale. Industria porno online are câștiguri fabuloase, de miliarde de dolari anual, dar cei care profită de pe urma acestei afaceri nu sunt actorii, ci marile corporații care produc astfel de materiale. Într-un interviu acordat, recent, postului BBC, actrița de filme pentru adulți Mia Khalifa a vorbit, deschis, despre industria XXX. Ce rol mai joacă pornografia în secolul 21? Urmărește un interviu necenzurat! În plus, GALERIE FOTO necenzurată.

"Nu contează din ce familie te tragi, înstărită, educată sau săracă lipită pământului. Întreaga copilărie m-am luptat cu excesul de kilograme și niciodată nu m-am considerat atrăgătoare. Nu credeam că bărbații mă pot aprecia, din punct de vedere sexual. În primii ani de liceu, am început să slăbesc. În ultimul an, am devenit extrem de încrezătoare în mine. Nu mai eram fata aceea grăsuță. Am pierdut vreo 20 de kilograme. Din păcate, mi s-au micșorat și sânii, dar apoi, prin exerciții, le-am recăpătat fermitatea. Brusc, am observat că sânii mei au devenit extrem de atrăgători pentru bărbați. Nu eram obișnuită cu senzația aceea. Nu eram obișnuită să mă simt dorită. Când am început să primesc complimente, nu-mi mai doream nimic altceva. Îmi doream ca senzația aceea să dureze o veșnicie", a spus Mia Khalifa, într-un interviu acordat postului BBC.



Invitația de a face filme pentru adulți nu a fost directă. "Nu mi-a spus nimeni: \"Ce-ar fi să joci în filme pentru adulți?\". Nici vorbă de așa ceva... La început, mi-au spus: \"Ești foarte frumoasă! Arăți foarte bine! Vrei să fii fotomodel? Ai face carieră ca fotomodel în pictoriale nud.\" Când am intrat pentru prima dată într-un studio foto, am fost șocată: mi-a plăcut imediat. Era curat, era foarte frumos. Și era în Miami. Nu era nimic acolo care să mă facă să mă simt stânjenită. Prima dată, mi-au propus să fac poze nud. Abia la a doua ședință m-au întrebat dacă vreau să joc în filme porno", a spus Mia.



Actrița a recunoscut, însă, că, din prima clipă, cei care i-au descoperit talentul au văzut în ea "o mașină de făcut bani". Avea 21 de ani.

În ciuda faimei căpătate peste noapte, viața sa n-a fost niciodată roz. "Când sunt în public, mă închid în mine. Mă stresează teribil. Mi se pare că oamenii se uită la mine. Prin haine! Parcă văd ce e dincolo de îmbrăcăminte. Îi simt cum mă văd goală și asta mă face să mă rușinez. Este foarte stresant. Simt că am pierdut orice urmă de intimitate. Și așa și este! Sunt la o căutare pe Google distanță!", a mai spus Mia Khalifa.



Acum, ajunsă la 26 de ani, Mia privește cu regret deciziile luate și face eforturi mari pentru a ajuta alte tinere care sunt exploatate de industrie.



"Dependența de pornografie afectează relația de cuplu. Bărbații se așteaptă ca partenerele lor să facă ce văd ei în filme. Numai că, în realitate, nu există așa ceva! Nimeni nu are cum să fie așa, în viața de zi cu zi. Nu poți să copiezi o scenă de sex, în cel mai mic detaliu, miercuri seara, cu iubitul. Pur și simplu nu se poate!", a spus Mia.



"Acum, am 17 milioane de followeri pe Instagram. Încet, încet, încep să depășeșc eticheta de \"star porno\"", a mai spus Mia, pe finalul interviului.