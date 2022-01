Toate acestea se pot întâmpla dacă respecţi lista alimentelor ce trebuie consumate la micul dejun.

MENIU DETOX. Înainte de toate, orice meniu de detoxifiere se respectă renunţând la vicii. Fumatul pe parcursul curăţării organismului este interzis deoarece acest obicei nu face altceva decât să încurajeze acumularea toxinelor în organism.

Iată mai jos ce trebuie să consumi dimineaţă, pe stomacul gol, dacă vrei să îţi cureţi organismul. În doar 5 zile vei reuşi să slăbeşti 3 kilograme!

LUNI

– Un grapefruit cu doua oua fierte si ardei iute uscat

MIERCURI

200 de grame de ovaz integral cu iaurt grecesc

JOI

4 felii de paine prajita cu unt si miere, o cana mare de lapte

VINERI

3 oua fierte si 2 felii de paine neagra plus ardei iute, dupa gust

Iaurtul grecesc este recomandat in curele de detoxifiere si slabire. Daca se aud sunete ciudate in stomacul tau, ai incredere in iaurtul grecesc.