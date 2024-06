Cel mai recent material, 'The Sick, the Dying... and the Dead!' a fost lansat pe 2 Septembrie 2022 ajungând în peste 30 de topuri din întreagă lume și marcând colaborări cu Steve Di Giorgio de la Testament și Death, cu Sammy Hagar și chiar cu Ice-T. Discul a fost scris după ce geniul creator din spatele Megathe, Dave Mustaine, a câștigat lupta cu cancerul, declarând că în prezent se simte mai plin de energia că oricând, fapt ce se transpune și în muzică compusă pentru 'The Sick, the Dying... and the Dead!'.

Megadeth este și va rămâne o formație etalon, nu doar relevanță pentru scenă metal internațională, ci pentru istora muzicii în general, iar carismaticul Dave Mustaine va continuă să influențeze prin muzică pe care o compune generațiile viitoare de artiști.

Concertul are loc în Parcarea C de la Romexpo. Accesul se va face prin Intrarea C , din Bulevardul Expoziției, începând cu ora 18:00 iar concertele încep de la ora 19:00. După deschiderea porților puteți sosi la orice ora doriți pentru a vedea trupele favorite. Evenimentul are loc în aer liber.

Avem și un Food Court atât în zona A cât și în zona B cu Food Trucks generos precum și baruri, publicul având de ales atât pe partea de food cât și de băuturi dintr-o gama variată de opțiuni. În perimetrul evenimentului va există și o zona de merchandise.

Biletele se găsesc în format electronic pe https://www.iabilet.ro/bilete-megadeth-la-romexpo-91910/?utm_source=HpTopWeb și în magazinele Flanco, Muzică și pe terminalele Selfpay. Online, puteți plăti cu cardul, Paypal, carduri de tichete culturale Sodexo și Edenred sau ramburs prin Fan Courier oriunde în țară.

Biletele se pun în vânzare la 3 categorii, Premium - pe platforma la înălțime, aproape de scenă, Categoria A - în față scenei, Categoria B - în spatele categoriei A și au următoarele prețuri:

- Categoria A - SOLD OUT

- Categoria B - fără loc, în spatele categoriei A - 249 de lei în presale și 290 de lei la intrare

- PREMIUM - 699 lei - Pe platforma la înălțime aproape de scenă, cu bar și acces separat. Posesorii de bilete PREMIUM au acces în toate categoriile de bilete inclusiv în față scenei în Categoria A. La intrare biletele Premium vor costă 800 de lei.