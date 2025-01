Ideea de „Blue Monday” a apărut cu exact 20 de ani în urmă, într-o comunicare comercială a unei companii aeriene britanice care-și promova reduceri le de preșuri la călătorii ca o modalitate de a combate melancolia și pentru a depăși tristețea. Termenul în sine ar putea fi inspirat de una dintre piesele renumite ale formației britanice New Order, "Blue Monday".

Pentru campania de marketing, un profesor psiholog a conceput o „formulă” prin care se stabile;te data celei mai triste zi a anului.

Tocmai pentru că este vorba de pseudo-știință ambala tată cât mai atractiv, formula a devenit extrem de populară, în ciuda criticilor de specialitate care sugerează că astfel se induce subliminal starea de depresie și se banalizează această stare. Mai mult, în era rețeleleor de socializare formula a devenit un factor de inducere cu evidentă rea-voință a stării de depresie, ca mijloc de a face audiență.

Formula calculului pentru Blue Monday

Formula atribuită calculului pentru Blue Monday este următoarea:

[W+(D−d)]× TQ / M×N

W = condițiile meteo (weather)

D = datoriile acumulate după sărbătorile de iarnă (debt)

d = venitul lunar (monthly income)

T = timpul trecut de la Crăciun (time since Christmas)

Q = eșecul în a menține rezoluțiile de Anul Nou (failure to maintain New Year’s resolutions)

M = nivel scăzut de motivație (low motivational levels)

N = nevoia de a lua măsuri (need to take action)