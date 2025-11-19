Kebab la tavă. Rețeta virală de pe TikTok pentru un gust autentic, diferit de cel din restaurante

Kebab la tavă. Rețeta virală de pe TikTok pentru un gust autentic, diferit de cel din restaurante
Kebab la tavă. Rețeta virală de pe TikTok pentru un gust autentic, diferit de cel din restaurante

O rețetă simplă de kebab la tavă câștigă popularitate pe rețelele de socializare, datorită gustului intens și modului rapid de preparare. Această variantă permite obținerea unei cărni suculente, coaptă uniform, care poate fi servită în lipii sau pe farfurie, alături de legume și sosuri preferate.

Rețetă simplă de kebab la tavă

Această rețetă a devenit virală pe TikTok, pe pagina Cosânzenele Gătesc, unde a captat rapid atenția utilizatorilor datorită simplității și gustului intens. Popularitatea sa a generat numeroase replici și adaptări din partea internauților, transformând preparatul într-un trend culinar urmărit de pasionații de gătit din întreaga țară.

Ingrediente:

  • 500 g carne tocată (porc și vită sau alternativ piept de pui)
  • 1 lingură boia dulce afumată
  • 1 linguriță oregano uscat
  • 3 căței de usturoi, tocați mărunt
  • sare și piper, după gust

Citește continuarea aici.