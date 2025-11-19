Printre cele mai eficiente remedii populare se numără fiertura de cuișoare și frunze de dafin, un amestec simplu, dar extrem de bogat în compuși activi benefici pentru scalp și firul de păr. Această combinație, folosită în ritualurile de frumusețe în diverse culturi, s-a dovedit promițătoare și în cercetările moderne, datorită proprietăților antimicrobiene, antioxidante și tonice.