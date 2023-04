Care sunt aceste zodii, afla mai jos.

Scorpion

Cand vine vorba de viata lor, persoanele nascute in zodia Scorpion sunt extrem de rezervate. Mai exact, ei se afla in topul persoanelor care isi tin relatia de cuplu departe de ochii curiosilor, intrucat nu le place deloc sa-si puna sufletul pe tava in fata oricui. De aceea, atunci cand vor face dezvaluiri despre persoana iubita va fi in fata cuiva foarte apropiat.

Fecioara

Persoanele nascute in zodia Fecioara sunt firi timide si ajung sa iubeasca de multe ori in secret. Tocmai de aceea, le va fi foarte greu sa-si deschida sufletul si sa vorbeasca despre sentimentele pe care ne nutresc. Cand vor impartasi cu prietenii, insa, detalii despre partenera va fi, cu siguranta atunci cand vor fi siguri pe relatia pe care o traiesc.

Capricorn

Ceea ce traiesc in relatia de cuplu sunt lucruri care trebuie sa ramana in intimitate. Cel putin asta cred persoanele nascute in Capricorn, care aleg sa nu dezvaluie lucruri despre partenerul de viata. Ba mai mult, chiar si atunci cand simt ca au intalnit persoana potrivita, acesti nativi tot nu vor vorbi despre povestea lor de iubire.

