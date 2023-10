Bautura in sine are un gust unic si ajuta la accelerarea metabolismului, e un aliat bun pentru pierderea in greutate, insa si aspectul fizic are de castigat, scrie Lyla.ro.

Multe produse cosmetice din comert au la baza cafeaua, insa acestea pot fi inlocuite cu retete homemade (produse in casa), personalizate si facute exact pe placul fiecareia.

Fata

Plina de antioxidanti, cafeaua poate lupta cu procesul de imbatranire prin eliminarea toxinelor si protejarea impotriva radicalilor liberi din poluare, fum de tigara, dar si alte pericole la care suntem expusi zilnic.

Reteta: amestecati doua linguri de cafea proaspat macinata cu doua linguri de cacao pudra, 3 linguri de lapte gras si o lingura de miere. Aplicati un strat subtire din acest amestec pe fata si decolteu. Lasati sa actioneze timp de 15 minute, apoi inlaturati cu ajutorul unui prosop moale, inmuiat in apa calda.

Aceasta masca este recomandata tuturor tipurilor de ten, insa are efecte uluitoare asupra pielii mature si pielii expuse la conditii extreme (loc de munca in mediu toxic, in aer liber, in cafenele sau restaurante in care se fumeaza).

Par

Cafeaua aplicata pe par il va face mai matasos, iar un masaj cu aceasta bautura uimitoare poate stimula foliculii, pentru a accelera cresterea firului de par.

Reteta: Faceti o cafea tare, la care adaugati o jumatate de cana de apa. Cand a ajuns la temperatura camerei, turnati-o pe scalp si pe toata lungimea parului, apoi acoperiti capul cu o folie de plastic sau o casca de dus. Dupa 20 de minute puteti clati parul cu apa calda.

Aceasta reteta este perfecta pentru orice tip de par, oricat de moale sau naravas ar fi. Il face usor de pieptanat, matasos si ii da un aspect lucios si sanatos.

Corp

Cafeaua este un diuretic natural. Atunci cand este aplicata pe piele, aceasta ajuta la drenarea fluidelor din celulele grase, reducand temporar aspectul de coaja de portocala sau celulita.

Reteta: Amestecati intr-un bol o cana de zat de cafea, jumatate de cana de zahar brun si o cana de ulei de cocos (poate fi inlocuit si cu ulei de masline, insa nu va intra in piele la fel de repede). Dupa ce faceti baie sau dus, masati acest scrub pe pielea uda, energic, cu miscari circulare, dar fara a rani pielea.

Puteti utiliza o manusa de masaj sau dosul palmei. Este important sa masati si sa insistati minim un minut pe fiecare zona, pentru a avea rezultate cat mai bune. Clatiti cu apa calda.