Cu toate acestea, odata ce Luna trece in idealistul Varsator, implementarea imbunatatirilor ar putea sa deranjeze pe unii. Pe masura ce Luna se aliniaza cu manipulatorul Pluto, nemultumirile ar putea sa nu fie ceea ce par. Ar trebui sa evitam sa fim atrasi in drame inutile.

BERBEC

Daca cineva crede ca povesti ale sale din trecut se aplica si sunt valabile si pentru viata ta are nevoie sa fie adus cu picioarele pe pamant la realitate. Persoana doreste sincer sa te ajute, deci sa ai asta in minte cand explici ca nu esti interesat sa auzi sfaturi ce nu ti se potrivesc. Unii oameni nu sunt in stare sa vada ca ce ofera ei nu ajuta, ba chiar face rau. Tine minte asta data viitoare cand si tu vrei sa iti folosesti povesti din istoria personala ca mod de a da altuia ghidare.

TAUR

Cand ceva te supara, poate fi de folos sa incerci sa traiesti intr-o iluzie – sa te mentii distras in alta zona ca sa nu fie nevoie sa gestionezi ganduri neplacute. Asta este o solutie acceptabila pe termen scurt dar este o strategie gresita pe termen lung. Azi ai nevoie sa confrunti realitatea unde te afli acum si ce s-a intamplat in viata ta. Realitatea nu e niciodata asa de groaznica precum te temi. In plus, nu poti prelua controlul asupra ei daca nu o vezi clar si limpede.

GEMENI

Daca iti pierzi rabdarea cu cineva care sta foarte bine la promisiuni dar mai putin bine la a le onora, azi e o zi buna sa ai o discutie de la suflet la suflet. Nu e chiar momentul pentru un ultimatum, dar clar e momentul sa spui persoanei sa coboare cu picioarele pe pamant si sa fie serioasa. Dificultatea discutiei depinde de cat de apropiat sau nu esti de persoana, retine asta. Incearca sa nu amesteci afacerile cu prieteniile pentru ca daca o faci, ambii veti suferi pe termen lung.

RAC

O noua posesiune iti poate aduce la suprafata unele emotii vechi ciudate si incepi sa te intrebi de ce se pune asa de mare semnificatie pe bunurile materiale. Da-ti timp sa integrezi acest lucru in viata ta si nu iti face griji daca nu se simte inca suficient de in regula pentru tine. Va trebui sa te adaptezi si poate sa nu fie confortabil la inceput, dar te va invata o lectie valoroasa. Daca poti gestiona un disconfort de termen scurt acum, te vei bucura de o mare imbunatatire in standardul tau de a trai mai incolo.

LEU

Stii vorba aceea ca gardurile bune fac vecini buni ? Ti se va parea foarte real azi cand, cu cat e mai mare distanta dintre tine si un prieten, cu atat veti ramane mai buni prieteni. Vietile voastre au devenit mult prea intrepatrunse si putina separare v-ar face bine. Desi au auzit unele secrete, sa nu crezi ca ai auzit tot adevarul. Iesi din orice combinatie si ramai neutru.

FECIOARA

Ai acea dulce dispozitie care te face sa obtii orice vrei, deci nu te teme sa impingi spre ceea ce vrei. farmecul si entuziasmul tau natural vor incuraja alti oameni sa fie foarte receptivi la ideile tale. Se pare ca ceva ce ti-ai dorit mult sa demarezi vei reusi azi. Sunt la orizont miscari puternice si chiar zguduiri de peisaj si ai putea sa te bucuri de o portie de succes foarte curand.

BALANTA

O discutie scurta si obisnuita poate evolua intr-o discutie lunga care merge in cerc, dar tu si mintea ta curioasa vor adora fiecare minut din ea. Sapa in mai multe aspecte complexe si exploreaza diverse fatete si nuante subtile. Nu exista doi oameni care sa aiba experiente si perceptii la fel iar cand doi oameni incearca sa isi explice realitatile unul altuia, conversatia ce rezulta poate fi chiar fascinanta. Asculta cu atentie, ai putea auzi ceva care iti muta mintea din loc.

SCORPION

Cand a fost ultima data cand ai experimentat ceva ce a fost total strain pentru tine ? Astazi, exploreaza un aspect al unei religii sau culturi despre care nu stii nimic. Ar trebui sa intampini orice idee total noua azi cu bratele deschise. Unele idei sunt prea confuzante ca sa fii atent la ele, dar altele te vor intriga suficient de mult incat sa le dedici putin timp in viitor. Unele din ele chiar iti pot schimba viata. Azi este o zi in care sa faci planuri si sa tinesti sus.

SAGETATOR

Cand cineva incepe o conversatie grea azi, poate fi pentru ca incearca sa se apropie de tine. Nu te inchide si nu te teme sa impartasesti dar nici nu te lasa fortat sa spui mai mult decat vrei. Multi oameni noi vor aparea in viata ta si atentia lor te poate surprinde. Pregateste-te pentru cereri din timpul tau din mai multe directii. Gandeste-te la tipul de energie pe care o vrei in viata ta si apoi stai aproape de cei ce ti-o pot da.

CAPRICORN

Flexibilitatea ta te va ajuta sa castigi o batalie amuzanta azi – intr-o competitie cine e dispus sa faca mai mult, tu vei iesi usor castigator. Felul in care faci ca totul sa iasa perfect, chiar in conditii dificile, este ceva ce multi oameni puternici admira la tine. Cineva doreste sa se ia dupa tine, poate prea mult pentru confortul tau, insa retine ca imitatia este o forma onesta de a flata pe cineva.

VARSATOR

Te-ai putea gandi ca sunt cam multe pe capul tau acum, dar Universul este convins ca te descurci de minune, de aceea le si ai, spun astrologii. Unele evenimente recente ti-au afectat putin stima de sine ? Azi ti se ofera o minunata oportunitate sa te simti din nou stralucitor asa cum si esti. Tot ce ai de facut este sa accepti provocarile si oportunitarile si te vei descurca cu tot ce e de facut, unul cate unul.

PESTI

Astazi analizeaza-ti comportamentul in preajma si despre copiii din viata ta si da drumul la credintele invechite cum ar trebui sa te porti. Asta nu inseamna sa te porti imatur. Insa ar trebui sa realizezi si tu ca viata este ca o cursa nebuna in parcul de distractii si ar trebui sa te asiguri ca ai macar cateva minute de distractie pe zi. Azi nu este despre a fi productiv.

