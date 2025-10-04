Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Este timpul să-ți revendici succesul și stabilitatea. Super Luna în zodia ta îți oferă șansa unui nou început, dar și claritatea de a elimina obstacolele. Fii concentrat pe carieră și pe deciziile care îți pot aduce prosperitate pe termen lung.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Vei simți nevoia de conexiune, prietenie și bucurie. Ai grijă totuși să menții echilibrul între timpul petrecut cu ceilalți și timpul dedicat propriei vindecări.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

E momentul să renunți la poveri inutile. Delegă, respiră și eliberează-te de stresul care nu îți aparține.

Leu (23 iulie – 22 august)

Simți oboseala acumulată? Ia o pauză și pune-ți nevoile pe primul loc. Luna Plină îți cere să-ți resetezi energia înainte de următorul pas mare.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Colaborarea îți aduce succesul. Acceptă sprijinul prietenilor și colegilor. Nu trebuie să faci totul singur.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

O perioadă de haos se încheie. E timpul să reconstruiești cu înțelepciune. Învață din trecut și pășește spre o nouă etapă.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Răsfață-te și ai grijă de tine. Luna Plină activează vindecarea și acceptarea propriului corp. Frumusețea vine din interiorul tău.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Cartea săptămânii: Judecata

E momentul să te ridici și să alegi bucuria. Urmează-ți intuiția și fă pașii necesari pentru a-ți îndeplini visurile.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Cartea săptămânii: Cavalerul de Cupe

Familia și emoțiile tale sunt în prim-plan. Nu te teme să spui ce simți — vulnerabilitatea este noua ta putere.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Recunoaștere publică și validare! Fii mândru de progresul tău, chiar dacă drumul a fost greu.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Finanțele și speranța renasc. Ai încredere în viitorul tău și evită deciziile impulsive. O perioadă excelentă pentru planuri de prosperitate.