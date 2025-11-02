Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Energia de la începutul săptămânii te face hotărât și încrezător. Luna Plină în Taur îți pune în lumină situația financiară și te îndeamnă să fii mai chibzuit. Finalul de săptămână aduce momente de inspirație, dar și mici blocaje în comunicare din cauza retrogradării lui Mercur.

Taur (20 aprilie – 20 mai)

Săptămâna începe cu o dorință de liniște și echilibru. Super-Luna din zodia ta te determină să reflectezi la evoluția ta și la relațiile importante din viața ta. Spre finalul săptămânii, apare nevoia de stabilitate și claritate emoțională.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Primele zile aduc lecții valoroase din trecut, pe care le poți transforma în resurse pentru viitor. Luna Plină te ajută să înțelegi unde ai greșit și cum poți construi mai bine. Fii atent la comunicare — Mercur, planeta ta guvernatoare, își începe retrogradarea.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Colaborările și relațiile profesionale sunt în prim-plan. Luna Plină în Taur te ajută să readuci armonia în viața personală. Spre weekend, ești încurajat să petreci timp cu cei dragi și să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat.

Leu (23 iulie – 22 august)

Săptămâna debutează cu energie și motivație, dar și cu o ușoară tendință spre impulsivitate. Luna Plină îți oferă ocazia să vezi clar ce ai realizat și unde trebuie să schimbi direcția. Weekendul e potrivit pentru relaxare și creativitate.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Această săptămână favorizează introspecția și dezvoltarea personală. Luna Plină îți luminează drumul spre obiective noi, iar Venus în Scorpion te ajută să comunici mai blând și mai sincer. Finalul săptămânii aduce schimbări pozitive în relații.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Ești pus în situații care îți testează diplomația. Luna Plină în Taur scoate la suprafață nevoia de echilibru între tine și ceilalți. În weekend, poți avea idei inspirate în plan profesional sau financiar — dar nu le pune imediat în practică.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Energia Lunii în Berbec te motivează să preiei inițiativa. Luna Plină luminează sectorul relațiilor, iar Venus în zodia ta intensifică legăturile romantice. Retrogradarea lui Mercur te sfătuiește să nu grăbești deciziile importante.

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Simți un val de inspirație și dorința de a-ți transforma visurile în fapte. Luna Plină te sprijină să îmbunătățești colaborările și mediul de lucru. Spre finalul săptămânii, Mercur retrograd îți cere răbdare și reflecție înainte de acțiune.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Îți reafirmi limitele și valorile personale. Luna Plină în Taur aduce energie pozitivă în viața amoroasă. Venus în Scorpion îți oferă echilibru emoțional și nevoia de îngrijire personală. Weekendul este perfect pentru petrecerea timpului în familie.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Prietenii și sprijinul social sunt esențiale în aceste zile. Luna Plină în Taur te apropie de familie și te ajută să îți găsești stabilitatea interioară. Venus în Scorpion favorizează succesul profesional, dar retrogradarea lui Mercur te sfătuiește să nu iei decizii impulsive.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Săptămâna te împinge să acționezi și să îți urmezi intuiția. Luna Plină în Taur îți arată cât de mult ai evoluat. Finalul de săptămână te găsește mai conectat cu familia și mai inspirat, dar comunicarea poate fi afectată de retrogradarea lui Mercur.

Săptămâna 3–9 noiembrie 2025 este una a schimbării și a echilibrului. Super-Luna în Taur ne invită la stabilitate și sinceritate, în timp ce Venus în Scorpion adâncește emoțiile. Retrogradarea lui Mercur ne amintește să fim răbdători, să nu forțăm evenimentele și să ascultăm mai atent vocea interioară.