LUNI - zeul protector: Zamolxis

Potrivit legendelor, Zalmoxis a fost mai întâi sclav al lui Pitagora, înainte de a deveni om liber apoi mare preot si in cele din urma, dupa moarte, să fie divinizat ca zeu suprem al dacilor.

Oamenii nascuti in aceasta zi se simt foarte legati de natura si pot ajunge mari oameni de stiinta. Alții au inclinatii artistice de mare valoare, ori au un curaj extraordinar si poseda calitatea de a mobiliza mase mari de oameni.

MARȚI - zeul protector: Ares

Chiar dacă a fost împrumutat de la greci, Ares-ul dacilor nu este doar zeul al războaielor, ci și al bogației ogoarelor. El era, alaturi de Zalmoxis, singurul zeu caruia i se aduceau jertfe.

Cei care au venit pe lume într-o zi de luni sunt protejati si de planeta Marte, de la numele echivalentului roman al lui Ares. Drept urmare, sunt temerari si au mult avânt, muncesc intotdeauna cu tragere de inima si au mult spor.

MIERCURI - Zeul protector: Gebeleizis

Gebeleizis era considerat stăpânul cerului. El trimitea ploile necesare culturilor, însă dacă se supăra, putea dirija urgiile cerești, de la fulgere la inundații, asupra supușilor care nu-i acordau respectul cuvenit.

Persoanele nascute in zilele de miercuri se adapteaza foarte usor situatiilor neprevazute. Sunt comunicativi si foarte sociabili, cu o putere mare de convingere. Atunci cand sunt implicati intr-un conflict, isi impun convingerile cu multa tarie, dar stiu sa fie diplomati atunci cand situatia o cere.

JOI - zeul protector: Bendis

Istoricii au comparat-o pe Bendis cu zeița romană Diana, patroana vânătorii, dar și cu Hecate, zeita vrajitoare. In cultura dacilor, ea era cea care guverna dragostea si fertilitatea. Avea in stapanire luna si puterea mistica a farmecelor.

Cei care s-au nascut in zilele de joi sunt cumpatati si diplomati din fire. Nu fac niciodata excese si stiu sa-si tina temperamentul sub control. Au personalitati placute si cei din jur sunt atrasi de carisma lor. Sunt foarte sinceri, toleranti si au foarte mult bun simt. De cele mai multe ori, aleg cariera in justitie, medicina sau religie.

VINERI- zeul protector: Dabatopeios

Acesta era considerat zeul mestesugar. Adeseori este asemanat cu Hefaistos/Vulcan, zeul fierar din cultura greaca, respectiv romana, însă asocierea este eronată, pentru că dacii nu puneau prea mult accent pe făurirea obiectelor din metal.

Oamenii patronati de Dabatopeios sunt iscusiti in lucrul cu mana. Au multa imaginatie, sunt creativi si au inclinatie catre natura.Sunt inzestrati cu multa dragoste fata de semenii lor si sunt generosi din fire. Atat de generosi incat unii pot profita de bunatatea lor. Iarta mai usor decat trebuie si nu tin niciodata ranchiuna. Sunt veseli, muncitori si deosebit de onesti.