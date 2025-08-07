Horoscop joi, 7 august 2025
Berbec
Iubire - Sunteți tentat să găsiți soluții de moment și improvizate. Rugați partenerul să găsească pe cineva specializat.
Sănătate - Introduceți o dietă nouă treptat, pentru a reduce un eventual disconfort digestiv.
Bani - Lupta cu ideile, mentalul, vă reduc capacitatea de concentrare. Nu activați scenarii fără o bază reală.
Taur
Iubire - Ce vi se părea de netrecut ieri, acum faceţi primul pas şi eliberaţi atmosfera.
Sănătate - Încercaţi să vedeţi partea pozitivă şi în stările de nervozitate. Puţină furie vă stârneşte motivaţia pentru activitate.
Bani - Aşteptaţi-vă ca cineva să vă ia apărarea sau să vă propună să treceţi sub mentoratul altcuiva.
Gemeni
Iubire - Sunteți dispus să încercați lucruri noi, să ieșiți din reguli și program autoimpus.
Sănătate - Apar dureri răzlețe și nu găsiți acum cauza. Nu vă îngrijorați!
Bani - Cheltuiți pentru a merge în locuri nou deschise. Faceți ceva neobișnuit care să includă socializare.
Rac
Iubire - E bine să îi organizaţi şi pe ceilalţi şi să luaţi în calcul nevoile lor. Astfel nu pierdeţi timp şi nu vă enervaţi.
Sănătate - Sunteţi stresat şi vă obosesc cererile în plus faţă de program. Luaţi o gură de aer şi încercaţi să rezistaţi,
Bani - Propuneri cu potenţial de activitate profesională vin în cale. Acţionaţi rapid înainte de a fi ofertaţi şi contracandidaţi.
Leu
Iubire - Nu vă pierdeţi timpul dând explicaţii familiei. Îndrăzniţi să spuneţi Nu la anumite propuneri şi să faceţi ce aveţi chef.
Sănătate - Aveţi energie puţină, dar aşteptări prea mari.
Bani - Urmăriţi acul din carul cu fân. Detaliile fac diferenţa şi vă duc către semnarea contractelor sau refuzul colaborării.
Fecioara
Iubire - Sunt șanse mari să cunoașteți oameni noi prin intermediul grupului de prieteni. Fiți optimist.
Sănătate - Nu sunteți foarte satisfăcut de dieta personală. Vă puteți interesa de cursuri sau căuta informații mai specializate.
Bani - Sunteți încrezător în forțele proprii. E un moment bun pentru negociere și discuții cu aceia care dețin funcții.
Balanța
Iubire - Persoanele dragi sunt sursa de motivație care vă încurajează și vă ridică atunci când melancolia vă apasă.
Sănătate - Mergeți la yoga, la jogging sau la o ședință de masaj. Mișcarea fizică nu trebuie să lipsească, deși mai curând zodia voastră e iubitoare de comoditate.
Bani - Aveți inspirația necesară să vă înscrieți în proiectele cele mai productive și cu profit pe termen lung.
Scorpion
Iubire - Internetul vă ajută să socializați în timpii morți și să păstrați contactul cu un număr mai mare de relații.
Sănătate - Fiți flexibil. Deși doriți perfecțiune, nu în fiecare moment sunteți la înălțime din punct de vedere fizic.
Bani - Primiți vești legate de o nouă oportunitate pentru a suplimenta venitul. Fiți atent la domenii ce implică activități cu copii sau de amuzament.
Săgetător
Iubire - Nu fiți așa ușor influențabil și stabiliți limite.
Sănătate - Respectați nevoile corpului, nu uitați de hidratare și consumul de alimente benefice.
Bani - Încercați să vedeți lucrurile și din perspectiva colegilor, ascultați și nu luați acum măsuri de atitudine nouă față de ei.
Capricorn
Iubire - Oameni pe care îi cunoșteați au reacții noi și care vă iau prin suprindere.
Sănătate - Fiți mai atent la dietă, faceți stretching câteva minute și, pe cât posibil, stați departe de situații stresante.
Bani - Vreți să faceți o schimbare dar nu simțiți încă exact cum să procedați. Nu așteptați prea mult și cereți sfaturi de la superiori.
Vărsător
Iubire - Vă simțiți bine în societate, preferați să fiți în mulțime și vă adaptați foarte ușor la cunoștințele noi.
Sănătate - Timpul și efortul depus la muncă trebuie contrabalansate cu acela acordat vouă, cu momentele voastre de răsfăț.
Bani - Respectați rutina zilnică, fiți concentrați și, dacă este posibil, lucrați de acasă.
Pești
Iubire - Vă implicați emoțional foarte rapid, iar când celălalt nu răspunde cu același nivel de empatie, reacționați neplăcut.
Sănătate - Puneți întrebări și urmați recomandările terapeutului. Comunicați fără jenă provocările de care vă loviți.
Bani - Țineți seama de factorul calitate a vieții și confort în deciziile de cumpărare a produselor. Nu dați banii pe nimicuri!
Sursă text: Click.ro