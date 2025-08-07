Horoscop joi, 7 august 2025

Berbec

Iubire - Sunteți tentat să găsiți soluții de moment și improvizate. Rugați partenerul să găsească pe cineva specializat.

Sănătate - Introduceți o dietă nouă treptat, pentru a reduce un eventual disconfort digestiv.

Bani - Lupta cu ideile, mentalul, vă reduc capacitatea de concentrare. Nu activați scenarii fără o bază reală.

Taur

Iubire - Ce vi se părea de netrecut ieri, acum faceţi primul pas şi eliberaţi atmosfera.

Sănătate - Încercaţi să vedeţi partea pozitivă şi în stările de nervozitate. Puţină furie vă stârneşte motivaţia pentru activitate.

Bani - Aşteptaţi-vă ca cineva să vă ia apărarea sau să vă propună să treceţi sub mentoratul altcuiva.

Gemeni

Iubire - Sunteți dispus să încercați lucruri noi, să ieșiți din reguli și program autoimpus.

Sănătate - Apar dureri răzlețe și nu găsiți acum cauza. Nu vă îngrijorați!

Bani - Cheltuiți pentru a merge în locuri nou deschise. Faceți ceva neobișnuit care să includă socializare.

Rac

Iubire - E bine să îi organizaţi şi pe ceilalţi şi să luaţi în calcul nevoile lor. Astfel nu pierdeţi timp şi nu vă enervaţi.

Sănătate - Sunteţi stresat şi vă obosesc cererile în plus faţă de program. Luaţi o gură de aer şi încercaţi să rezistaţi,

Bani - Propuneri cu potenţial de activitate profesională vin în cale. Acţionaţi rapid înainte de a fi ofertaţi şi contracandidaţi.

Leu

Iubire - Nu vă pierdeţi timpul dând explicaţii familiei. Îndrăzniţi să spuneţi Nu la anumite propuneri şi să faceţi ce aveţi chef.

Sănătate - Aveţi energie puţină, dar aşteptări prea mari.

Bani - Urmăriţi acul din carul cu fân. Detaliile fac diferenţa şi vă duc către semnarea contractelor sau refuzul colaborării.

Fecioara

Iubire - Sunt șanse mari să cunoașteți oameni noi prin intermediul grupului de prieteni. Fiți optimist.

Sănătate - Nu sunteți foarte satisfăcut de dieta personală. Vă puteți interesa de cursuri sau căuta informații mai specializate.

Bani - Sunteți încrezător în forțele proprii. E un moment bun pentru negociere și discuții cu aceia care dețin funcții.

Balanța

Iubire - Persoanele dragi sunt sursa de motivație care vă încurajează și vă ridică atunci când melancolia vă apasă.

Sănătate - Mergeți la yoga, la jogging sau la o ședință de masaj. Mișcarea fizică nu trebuie să lipsească, deși mai curând zodia voastră e iubitoare de comoditate.

Bani - Aveți inspirația necesară să vă înscrieți în proiectele cele mai productive și cu profit pe termen lung.

Scorpion

Iubire - Internetul vă ajută să socializați în timpii morți și să păstrați contactul cu un număr mai mare de relații.

Sănătate - Fiți flexibil. Deși doriți perfecțiune, nu în fiecare moment sunteți la înălțime din punct de vedere fizic.

Bani - Primiți vești legate de o nouă oportunitate pentru a suplimenta venitul. Fiți atent la domenii ce implică activități cu copii sau de amuzament.

Săgetător

Iubire - Nu fiți așa ușor influențabil și stabiliți limite.

Sănătate - Respectați nevoile corpului, nu uitați de hidratare și consumul de alimente benefice.

Bani - Încercați să vedeți lucrurile și din perspectiva colegilor, ascultați și nu luați acum măsuri de atitudine nouă față de ei.

Capricorn

Iubire - Oameni pe care îi cunoșteați au reacții noi și care vă iau prin suprindere.

Sănătate - Fiți mai atent la dietă, faceți stretching câteva minute și, pe cât posibil, stați departe de situații stresante.

Bani - Vreți să faceți o schimbare dar nu simțiți încă exact cum să procedați. Nu așteptați prea mult și cereți sfaturi de la superiori.

Vărsător

Iubire - Vă simțiți bine în societate, preferați să fiți în mulțime și vă adaptați foarte ușor la cunoștințele noi.

Sănătate - Timpul și efortul depus la muncă trebuie contrabalansate cu acela acordat vouă, cu momentele voastre de răsfăț.

Bani - Respectați rutina zilnică, fiți concentrați și, dacă este posibil, lucrați de acasă.

Pești

Iubire - Vă implicați emoțional foarte rapid, iar când celălalt nu răspunde cu același nivel de empatie, reacționați neplăcut.

Sănătate - Puneți întrebări și urmați recomandările terapeutului. Comunicați fără jenă provocările de care vă loviți.

Bani - Țineți seama de factorul calitate a vieții și confort în deciziile de cumpărare a produselor. Nu dați banii pe nimicuri!

Sursă text: Click.ro