Horoscop joi, 7 august. Zi cu încărcătură emoțională pentru Pești, iar Săgetătorii sunt puși în fața unei alegeri dificile

Horoscop joi, 7 august. Zi cu încărcătură emoțională pentru Pești, iar Săgetătorii sunt puși în fața unei alegeri dificile
Horoscop joi, 7 august. Zi cu încărcătură emoțională pentru Pești, iar Săgetătorii sunt puși în fața unei alegeri dificile

Horoscopul de joi, 7 august, e unul agitat pentru două zodii. Peștii au o zi plină de emoții, iar Săgetătorii fac o alegere grea în relația cu partenerul. Lorina, astrologul Click!, vine cu toate informațiile. 

Horoscop joi, 7 august 2025

Berbec 

Iubire - Sunteți tentat să găsiți soluții de moment și improvizate. Rugați partenerul să găsească pe cineva specializat. 

Sănătate - Introduceți o dietă nouă treptat, pentru a reduce un eventual disconfort digestiv. 

Bani - Lupta cu ideile, mentalul, vă reduc capacitatea de concentrare. Nu activați scenarii fără o bază reală. 

Taur 

Iubire - Ce vi se părea de netrecut ieri, acum faceţi primul pas şi eliberaţi atmosfera. 

Sănătate - Încercaţi să vedeţi partea pozitivă şi în stările de nervozitate. Puţină furie vă stârneşte motivaţia pentru activitate. 

Bani - Aşteptaţi-vă ca cineva să vă ia apărarea sau să vă propună să treceţi sub mentoratul altcuiva. 

Gemeni  

Iubire - Sunteți dispus să încercați lucruri noi, să ieșiți din reguli și program autoimpus. 

Sănătate - Apar dureri răzlețe și nu găsiți acum cauza. Nu vă îngrijorați! 

Bani - Cheltuiți pentru a merge în locuri nou deschise. Faceți ceva neobișnuit care să includă socializare. 

Rac  

Iubire - E bine să îi organizaţi şi pe ceilalţi şi să luaţi în calcul nevoile lor. Astfel nu pierdeţi timp şi nu vă enervaţi. 

Sănătate - Sunteţi stresat şi vă obosesc cererile în plus faţă de program. Luaţi o gură de aer şi încercaţi să rezistaţi, 

Bani - Propuneri cu potenţial de activitate profesională vin în cale. Acţionaţi rapid înainte de a fi ofertaţi şi contracandidaţi. 

Leu  

Iubire - Nu vă pierdeţi timpul dând explicaţii familiei. Îndrăzniţi să spuneţi Nu la anumite propuneri şi să faceţi ce aveţi chef. 

Sănătate - Aveţi energie puţină, dar aşteptări prea mari. 

Bani - Urmăriţi acul din carul cu fân. Detaliile fac diferenţa şi vă duc către semnarea contractelor sau  refuzul colaborării. 

Fecioara  

Iubire - Sunt șanse mari să cunoașteți oameni noi prin intermediul grupului de prieteni. Fiți optimist. 

Sănătate - Nu sunteți foarte satisfăcut de dieta personală. Vă puteți interesa de cursuri sau căuta informații mai specializate. 

Bani - Sunteți încrezător în forțele proprii. E un moment bun pentru negociere și discuții cu aceia care dețin funcții. 

Balanța  

Iubire - Persoanele dragi sunt sursa de motivație care vă încurajează și vă ridică atunci când melancolia vă apasă. 

Sănătate - Mergeți la yoga, la jogging sau la o ședință de masaj. Mișcarea fizică nu trebuie să lipsească, deși mai curând zodia voastră e iubitoare de comoditate. 

Bani - Aveți inspirația necesară să vă înscrieți în proiectele cele mai productive și cu profit pe termen lung. 

Scorpion  

Iubire - Internetul vă ajută să socializați în timpii morți și să păstrați contactul cu un număr mai mare de relații. 

Sănătate - Fiți flexibil. Deși doriți perfecțiune, nu în fiecare moment sunteți la înălțime din punct de vedere fizic. 

Bani - Primiți vești legate de o nouă oportunitate pentru a suplimenta venitul. Fiți atent la domenii ce implică activități cu copii sau de amuzament. 

Săgetător 

Iubire - Nu fiți așa ușor influențabil și stabiliți limite. 

Sănătate - Respectați nevoile corpului, nu uitați de hidratare și consumul de alimente benefice. 

Bani - Încercați să vedeți lucrurile și din perspectiva colegilor, ascultați și nu luați acum măsuri de  atitudine nouă față de ei. 

Capricorn  

Iubire - Oameni pe care îi cunoșteați au reacții noi și care vă iau prin suprindere. 

Sănătate - Fiți mai atent la dietă, faceți stretching câteva minute și, pe cât posibil, stați departe de situații stresante. 

Bani - Vreți să faceți o schimbare dar nu simțiți încă exact cum să procedați. Nu așteptați prea mult și cereți sfaturi de la superiori. 

Vărsător 

Iubire - Vă simțiți bine în societate, preferați să fiți în mulțime și vă adaptați foarte ușor la cunoștințele noi. 

Sănătate - Timpul și efortul depus la muncă trebuie contrabalansate cu acela acordat vouă, cu momentele voastre de răsfăț. 

Bani - Respectați rutina zilnică, fiți concentrați și, dacă este posibil, lucrați de acasă. 

Pești  

Iubire - Vă implicați emoțional foarte  rapid, iar când celălalt nu răspunde cu același nivel de empatie, reacționați neplăcut. 

Sănătate - Puneți întrebări și urmați recomandările terapeutului. Comunicați fără jenă provocările de care vă loviți. 

Bani - Țineți seama de factorul calitate a vieții și confort în deciziile de cumpărare a produselor. Nu dați banii pe nimicuri! 

Sursă text: Click.ro 