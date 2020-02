Horoscop 23 februarie. Ce zodie primeşte bani în mod neaşteptat

Horoscop 23 februarie. Berbecii scot bani din buzunar, iar racii au sanse sa găsească un loc de munca mai bun, potrivit Femeia.ro

BERBEC

Horoscop zilnic

Trebuie sa scoti niste bani din buzunar pentru a merge la medic.

Dragoste

Partenerul are grija de tine si incearca sa te menajeze.

Cariera

S-ar putea sa ajungi mai tarziu la serviciu, dar nu se supara nimeni.

TAUR

Horoscop zilnic

Desi nu te descurci cu banii, te gandesti sa faci niste investitii in locuinta.

Dragoste

Amandoi sunteti incapatanati si preferati sa stai certati decat sa cedati.

Cariera

Ai unele avantaje la serviciu, de care profiti din plin. Tine-te de treaba!

GEMENI

Horoscop zilnic

S-ar putea ca o raceala sa te impiedice sa fii in forma buna. Nu o neglija, caci s-ar putea sa se agraveze.

Dragoste

Esti nemultumita ca partenerul nu se implica mai mult in problemele de cuplu. Nu te poti baza pe el.

Cariera

Esti nemultumita in privinta banilor si vrei sa ai o discutie serioasa cu sefii.

RAC

Horoscop zilnic

Ai toate sansele sa iei o raceala, asa ca fii atenta la persoanele racite din jurul tau.

Dragoste

Nu esti foarte multumita de partener, dar nici nu poti sa spui ca nu-ti place.

Cariera

Ai sanse sa gasesti un loc de munca mai bun. Cauta in continuare!

LEU

Horoscop zilnic

Ai primit o suma mare de bani si iti faci planuri de viitor.

Dragoste

In cuplu s-a instalat o oarecare raceala. Ia masuri urgent!

Cariera

Treaba merge bine la serviciu, nu sunt probleme.

FECIOARA

Horoscop zilnic

Daca cineva te-a pagubit cu ceva in trecut, acum e momentul sa-ti returneze paguba.

Dragoste

Impreuna puteti face fata provocarilor vietii. Va potriviti.

Cariera

Astazi esti vesela la serviciu si esti mult mai draguta cu colegii.

BALANTA

Horoscop zilnic

Iti ajuti familia dupa puterile tale, chiar daca asta inseamna sa faci un imprumut.

Dragoste

E posibil ca un barbat sa fie indragostit de tine. Incearca sa-l cunosti mai bine, s-ar putea sa-ti placa.

Cariera

Nu se intampla nimic neobisnuit la serviciu. Esti o colega de treaba.

SCORPION

Horoscop zilnic

Profita de timpul liber pe care il ai ca sa faci ceva ce-ti place si te relaxeaza.

Dragoste

Te potrivesti perfect cu partenerul, asa ca nu mai cauta in alta parte.

Cariera

Esti multumita de cum decurg lucrurile la munca, ai sanse sa fii promovata.

SAGETATOR

Horoscop zilnic

Tii cont de parerea familiei cand vine vorba de cumpararea sau amenajarea unei locuinte.

Dragoste

Il iubesti, dar nu-ti pierzi capul, asa cum se intampla de obicei in astfel de situatii.

Cariera

Te descurci excelent la serviciu. Poate ar trebui sa iesi mai mult in evidenta ca sa fii promovata.

CAPRICORN

Horoscop zilnic

Urmezi un tratament medical deoarece ai o afectiune care trebuie tratata cu mare atentie.

Dragoste

Pot aparea discutii cu partenerul din cauza unor cheltuieli neprevazute.

Cariera

Te straduiesti sa te concentrezi la serviciu, dar nu prea ai sanse. Esti cam adormita. Alte zodii AICI