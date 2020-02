Horoscop 22 februarie. Zodia care atrage NUMAI RELE! Pare blestemată! Şi greul abia acum începe...

BERBEC



Discutiile de astazi va ajuta sa capatati mai multa incredere in fortele proprii. Chiar si voi ramaneti uimiti de ceea ce puteti face.



TAUR



Comunicati excelent cu oamenii din jurul vostru si simtiti ca sunteti pe drumul cel bun in privinta noului proiect. V-ati pus toate sperantele in acesta.



GEMENI



Ati petrecut cam mult in ultima vreme si acum realizati ca sunteti in urma cu treburile. Puneti-va pe treaba si faceti totul cu grija.



RAC



Romantismul isi face loc in viata voastra. O cina in doi sau o escapada romantica in afara orasului vor incheia cu succes ziua, scrie bucurestifm.ro.



LEU



Va bucurati de prieteni care va acorda sprijinul lor neconditionat. O persoana din anturaj va poate inspira sa faceti o schimbare, care va veni exact la momentul potrivit.



FECIOARA





Faptul ca nu vi se recunosc meritele incepe sa va enerveze si spuneti direct ceea ce credeti. Sunteti o persoana foarte sincera, care nu isi ascunde punctul de vedere.



BALANTA



Trebuie sa aveti foarte multa rabdare astazi, pentru ca ceea ce o sa se intample in jurul vostru o sa va puna nervii la incercare. O sa fiti laudati pentru taria de caracter.



SCORPION



Relatia cu partenerul de viata va cam da batai de cap astazi. Nu sunteti de acord asupra locului in care sa mergeti in weekend si ajungeti la o discutie in contradictoriu.



SAGETATOR



Relatiile cu partenerii se pot schimba astazi datorita unor informatii noi care apar in ecuatie. Semnele sunt incurajatoare in ceea ce va priveste.



CAPRICORN



Se anunta o zi obositoare pentru voi. Veti avea foarte multe in program, iar dupa terminarea muncii nu o sa mai aveti energia necesara sa mergeti la intalnirea programata, asa ca mai bine o amanati.



VARSATOR



Visati cu ochii deschisi si cineva trebuie sa va readuca la realitate. Ramane de vazut cine va trage paiul cel scurt, pentru ca sunteti foarte incapatanati si deloc usor de convins.



PESTI



Ati facut o schimbare de look si asta va face sa fiti admirati de toti. Primiti complimente de unde nu va asteptati.