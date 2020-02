Horoscop 2 februarie - Zi foarte romantica. Ce zodie se indragosteste

Horoscop Berbec 2 februarie 2018

Este posibil ca simtul practic si capacitatea de concentrare sa fie reduse, asa ca nu este momentul sa va ocupati de activitati dificile.

Ar fi bine sa nu luati decizii in chestiuni importante la locul de munca sau in afaceri, fiindca s-ar putea sa nu fiti prea inspirat.

A doua parte a zilei este favorabila activitatilor casnice si relaxarii in compania celor dragi.

Horoscop Taur 2 februarie 2018

In prima parte a zilei este posibil sa fiti putin confuz si sa nu reusiti sa va faceti inteles de cei din jur.

Daca doriti sa cumparati un obiect de valoare pentru casa, nu este indicat sa-i faceti o surpriza partenerului de viata. Sfatuiti-va inainte de a da banii!

Horoscop Gemeni 2 februarie 2018

Desi se pare ca va simtiti in forma, s-ar putea sa constatati ca nu reusiti sa va concentrati si ca nu prea aveti spor. Se pare ca simtul practic este redus, asa ca ar fi bine sa va limitati la activitati simple, de rutina.

In relatiile cu prietenii si cu partenerul de viata, aveti grija sa nu provocati discutii aprinse!

Horoscop Rac 2 februarie 2018

Este posibil sa primiti o suma importanta de la o persoana mai in varsta din familie si sa incepeti sa va faceti planuri. Ar fi bine sa nu va pripiti, pentru ca azi va cam lipseste simtul practic si s-ar putea ca planurile sa se dovedeasca nerealiste.

Va recomandam sa va consultati cu partenerul de viata.

Horoscop Leu 2 februarie 2018

In prima parte a zilei s-ar putea sa aveti dificultati la locul de munca sau in afaceri din cauza ca nu prea reusiti sa va concentrati.

Va sfatuim sa nu va lasati implicat in barfele celor din jur, pentru ca riscati sa aveti neplaceri mai taziu.

Dupa-amiaza este de asteptat sa va regasiti buna dispozitie. Nu este exclus sa petreceti o seara romantica in compania persoanei iubite.

Horoscop Fecioara 2 februarie 2018

In prima parte a zilei s-ar putea sa fiti indispus si sa nu va puteti concentra prea bine. Va recomandam sa nu va asumati riscuri, pentru ca sansele de reusita sunt minime.

Daca aveti posibilitatea sa va relaxati in aer liber sau practicand un sport, ar fi bine sa profitati de ocazie.

Sunt sanse sa petreceti o seara linistita impreuna cu cei dragi.

Horoscop Balanta 2 februarie 2018

S-ar putea sa fiti putin dezamagit de rezultatele sub asteptari ale eforturilor depuse in ultima vreme in plan profesional. Se pare ca sunteti pe drumul cel bun, dar trebuie sa perseverati si sa aveti rabdare.

Un prieten cu experienta v-ar putea da un sfat bun sau o idee care sa va ajute sa faceti economie de timp.

Puteti petrece o seara placuta impreuna cu partenerul de viata, intr-o activitate care imbina placutul cu utilul.

Horoscop Scorpion 2 februarie 2018

Se pare ca in prima parte a zilei sunteti mai sensibil decat de obicei si foarte greu de multumit. Va sfatuim sa nu va manifestati iritarea, pentru ca v-ar putea afecta relatiile cu colegii de munca sau cu partenerii de afaceri.

Spre seara este posibil sa primiti o veste buna de la o ruda si sa va regasiti buna dispozitie.

Horoscop Sagetator 2 februarie 2018

Nu este o zi potrivita pentru intalniri cu prietenii sau pentru discutii si negocieri de afaceri. Se pare ca aveti tendinta sa deveniti irascibil si nu prea aveti chef de vorba.

Va sfatuim sa amanati cumparaturile si investitiile, fiindca exista riscul sa luati decizii neinspirate.

Nu se intrevad probleme deosebite in viata sentimentala. Ar fi bine, totusi, sa acordati mai multa atentie persoanei iubite.

Horoscop Capricorn 2 februarie 2018

La locul de munca sau in afaceri ar fi bine sa nu va asumati prea multe responsabilitati, pentru ca riscati sa faceti greseli de neatentie care va pot costa mai tarziu.

Este posibil sa primiti o mana de ajutor de unde nu va asteptati.

Spre seara aveti ocazia sa va intalniti cu prieteni buni si sa uitati de stresul de peste zi.

Horoscop Varsator 2 februarie 2018

In prima parte a zilei este posibil sa nu reusiti sa va concentrati si sa aveti dificultati de comunicare.

Se pare ca v-ati asumat multe resposabilitati si aveti tendinta sa neglijati odihna. Va sfatuim sa profitati de orice ocazie de a va incarca bateriile.

O persoana pe care ati cunoscut-o relativ recent ar putea incerca sa profite de generozitatea dumneavoastra.

Horoscop Pesti 2 februarie 2018

La locul de munca sau in afaceri nu este o zi buna pentru a face planuri de viitor sau pentru a lua decizii in privinta investitiilor.

Va sfatuim sa evitati afacerile la marginea legii, pentru ca altfel exista riscul sa aveti probleme.

In relatia cu partenerul de viata se intrevede o zi plina de armonie si buna intelegere. Impreuna puteti rezolva o problema mai veche a caminului.