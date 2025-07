O femeie din America s-a mutat în România

Pe contul său de TikTok, Heleana postează videoclipuri în care vorbește despre viața în România. Postările ei au devenit virale, strângând mii de vizualizări și comentarii, mai ales din partea românilor plecați în străinătate.

„Ne-am decis să locuim într-un sat românesc și să ne facem locul nostru liniștit. Cred că întrebarea pe care o primim cel mai des este „De ce”. De ce am ales să fim aici când am fi putut să fim în Statele Unite? Am câteva răspunsuri. Cultura de aici este reală, călduroasă și ospitalieră. Vecinii au grijă unii de alții, se cunosc între ei și familiile sunt foarte conectate între ele.”, spune femeia.

Heleana spune că România este un loc ideal pentru a crește copii, datorită a două lucruri importante: implicarea bunicilor și siguranța comunităților locale. Un alt motiv pentru care apreciază România este gradul ridicat de siguranță, mai ales în zonele rurale. Femeia spune că este surprinsă de faptul că în sat, copiii merg pe biciclete fără să fie nevoie să fie mereu supravegheați și că românii țin mereu să mănânce bine.

„Aici mă simt foarte în siguranță, Pot să îmi cresc familia, să ies singură. Nu mă simt niciodată ca și cum sunt în pericol sau că am nevoie să mă uit în spatele meu. Mâncarea e plină de viață aici. Oamenii înțeleg cât de important e să mănânci mâncare gătită în casă.”, a adăugat americanca.