FOTO Cum arata acum Mariana, cea mai grasa romanca - A slabit enorm

Mariana Buica a devenit cunoscuta in presa drept cea mai grasa romanca, ea ajungand pana la 225 de kilograme. Inca de mica ea a fost supraponderala si a cantarit 50 de kilograme la doar 7 ani.

Acum ea a reusit sa slabeasca foarte mult si arata spectaculos fata de perioada cea mai neagra din viata ei. Pe vremea cand cantarea 225kg ea povestea ca mananca normal ca orice om si se lupta inca de la 14 ani prin mai multe spitale pentru a rezolva problema de greutate.

“Medicii spun caa m-am obisnuit eu sa mananc si ca stomacul este prea mare si acum singura varianta este sa fac o operatie de micsorare de stomac. De la varsta de 14 ani umblu prin spitale, intre investigatii, diete si tratamente. A trebuit sa-mi intrerup toate studiile. Imi doresc si eu o familie, o viata normala. Sunt disperata”, spunea Mariana atunci cu ochii inlacrimati.

“Mananc ca toata lumea un fel intai, cateodata si felul doi, supe, fructe. Nu mananc foarte mult, azi am mancat un ou, un mar si o supa, atat. Am inteles de la medici ca tratamentul pentru glanda tiroida pe care il urmez de la 17 ani este de fapt gresit si ca nu a facut decat sa inrautateasca situatia. Sunt disperata, nu mai stiu ce sa fac. (…) Aseara am vorbit cu mami si i-am spus ca nu mai pot sa mai traiesc asa ca ma sinucid. Am 25 de ani si trebuie sa fac ceva in viata si ma gandesc ca mai tarziu nu o sa mai pot sa fac nimic, nici sa ma ridic din pat”, mai zicea ea atunci.