Povestea inedită a câștigătoarei

Femeia inițial a ignorat e-mailul care anunța câștigarea unui jackpot BIG CA$H Second Chance, crezând că este vorba de o eroare sau de o tentativă de înșelătorie. Ea nu știa că, participând la anumite jocuri online, a fost automat înscrisă în extragerea de a doua șansă a Loteriei din Michigan.

„Nu știam că, jucând jocuri online, acumulez participări pentru o extragere de a doua șansă. Am fost surprinsă să găsesc un e-mail în folderul de spam care îmi spunea că am câștigat jackpotul BIG CA$H Second Chance în valoare de 207.199 dolari,” a declarat câștigătoarea pentru Michigan Lottery.

După ce a verificat detaliile și a confirmat autenticitatea e-mailului, femeia a realizat că a câștigat cu adevărat premiul. „Câștigul a venit într-un moment extrem de potrivit. Am verificat de trei ori pentru a mă asigura că totul este real,” a spus ea. Cu banii câștigați, planifică să plătească unele facturi și să facă investiții.

Premiul uriaș câștigat de femeie

Premiul jackpot BIG CA$H Second Chance este parte dintr-un program al Loteriei din Michigan, care oferă un jackpot progresiv acordat lunar printr-o extragere de a doua șansă. Fiecare pariu de 0,50 dolari pe jocurile online ale loteriei contribuie la acumularea de bilete pentru extragere.

De la lansarea jocurilor BIG CA$H Second Chance în 2022, jucătorii au câștigat peste 8 milioane de dolari în premii progresive, conform loteriei. Această poveste subliniază nu doar surprizele plăcute care pot apărea din cele mai neașteptate locuri, dar și importanța verificării atentă a mesajelor primite, chiar și celor plasate în folderul de spam.