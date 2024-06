\"\"Un partener îndrăgit, frate mai mare, unchi, părinte surogat, naş şi prieten, Bill şi-a celebrat recent cu bucurie cea de-a 90-a aniversare înconjurat de persoanele dragi\"\", a scris pe Facebook fratele lui, Thomas Cobbs, adăugând că actorul a murit \"\"împăcat\"\" în locuinţa sa din California, informează Reuters.

Bill Cobbs/ Profimedia

De-a lungul unei cariere care a început în anii 1970, Bill Cobbs a jucat în filme precum \"\"The Bodyguard\"\", alături de Whitney Houston şi Kevin Costner, şi \"\"Night at the Museum\"\", alături de Ben Stiller.

A avut apariţii episodice în serialul \"\"Walker, Texas Ranger\"\" şi un mic rol în serialul HBO de mare succes \"\"The Sopranos\"\". Bill Cobbs fost recompensat cu un premiu Daytime Emmy în 2020 pentru rolul interpretat în serialul canadian pentru copii \"\"Dino Dana\"\".

Bill Cobbs, născut în Cleveland, Ohio, a fost militar în Forţele Aeriene americane timp de opt ani înainte să-şi înceapă cariera actoricească, la vârsta de 36 de ani.