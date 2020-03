De ce sunt înşelate femeile, în funcţie de zodie. Horoscopul inimilor frânte

Berbec

Caracterul puternic de care dau dovada femeile din aceasta zodie ii sperie pe multi barbati. Nu sunt multi cei care reusesc sa faca fata temperamentului vulcanic pe care il au reprezentantele. Un barbat s-ar putea simti tentat sa isi insele iubita Berbec pentru ca nu mai suporta sa fie dominat in relatie. Astfel el simte nevoia sa fie cu un alt tip de femeie cu care se poate intelege mai usor.

Taur

Poate ca femeile Taur par gospodinele perfecte, insa adevarul este ca ele uita sa ii acorde atentie partenerului si la capitolul amoros. Munca devine atat de importanta pentru ele, incat planul erotic cade pe planul doi. Orice barbat care se simte neglijat intr-o relatie va fi tentat sa guste din fructul oprit. Citeste continuarea.

Gemeni

Femeia Gemeni este extrem de sociabila, insa nu realizeaza ca se imprieteneste mai usor decat ar trebui cu alti barbati. Astfel ca nu mai este de mirare de ce partenerul s-ar putea simti jignit daca o vede ca, mai in gluma, mai in serios, ea flirteaza cu altcineva. Ca sa ii plateasca cu aceeasi moneda, ar putea sa mearga mai departe decat ar trebui, asa cum obisnuiesc unii barbati sa faca.

Rac

Reprezentanta zodiei este una dintre cele mai sensibile native ale horoscopului. Cum este iubitoare de romantism si il impinge mereu pe partenerul ei spre astfel de momente, nu este de mirare de ce el prefera sa se uite la filme porno atunci cand este singur. Oricat am vrea sa ne mintim, barbatilor nu le place atat de mult romantismul in dormitor. Iar unii dintre ei s-ar putea sa cada usor in tentatie daca partenera lor nu le satisface anumite nevoi sexuale.

Leu

La fel ca nativele zodiei Berbec, femeile din zodia Leu tind sa detina controlul intr-o relatie. Lor le place sa fie urcate pe un piedestal si tratate cu deosebita atentie, asa ca nu orice barbat va fi dispus sa se puna la picioarelor lor. Un barbat care nu este deschis la compromisuri ori rabdator nu va rezista prea mult intr-o relatie cu o femeie nascuta in acest semn zodical.

Fecioara

Obsesia pentru curatenie si criticile excesive il pot innebuni pe orice barbat. De obicei, reprezentantii sexului puternic cauta in alta parte ceea ce nu gasesc in relatia lor, asa ca s-ar putea ca unii sa fie tentati sa caute putina liniste. Pana la urma, oricat de mult ar putea ei sa iubeasca nativele acestei zodii, vor descoperi ca le este mai bine fara ele.

Balanta

Barbatii se simt atrasi de reprezentantele acestei zodii, avand in vedere ca se numara printre cele mai frumoase si stilate femei din horoscop. Insa nu doar aspectul fizic este important pentru ei, ci si pasiunea din dormitor. Iar nativele pot fi destul de reci, mai ales ales atunci cand nu mai sunt multumite de relatia lor. In momentul in care nu se va mai simti apreciat, un barbat va privi cu usurinta spre alte forme feminine mai pasionale.

Scorpion

Gelozia exagerata si pofta de razbunare pot sa puna pe fuga orice barbat. Desi femeile din aceasta zodie se comporta astfel doar daca observa anumite lucruri dubioase, totusi putini barbati trec cu bine peste scenele lor pasionale. Daca vor simti ca ele se repeta din ce in ce mai des, s-ar putea sa faca pasul pentru care au fost invinuiti pana atunci.

Sagetator

Incapatanarea este unul dintre cele mai mari defecte ale acesti zodii. Indiferent de motiv, cu cat le spui mai mult sa nu faca un anumit lucru, cu atat nativii simt dorinta sa il faca. Azi asa, maine tot asa, un barbat si-ar putea dori sa isi gaseasca pe cineva cu care sa ajunga mai usor la un numitor comun.

Capricorn

Si nativele acestei zodii au un caracter puternic, asa ca nu orice barbat poate rezista alaturi de ele. Ele au tendinta sa corecteze anumite actiuni ale partenerului lor, motiv pentru care el s-ar putea indeparta treptat de ea. Nu ii va fi greu sa arunce priviri lascive spre alte reprezentante ale sexului frumos care par a fi altfel decat partenera lui.

Varsator

Dorinta de libertate a femeilor Varsator poate fi un motiv pentru care partenerii lor ar putea sa insele in relatie, in special intr-una in care nu exista comunicare. Daca un barbat va avea impresia ca partenera din Varsator l-a inselat, va simti nevoia sa ii raspunda in aceeasi maniera.

Pesti

Reprezentantele zodiei cad cu usurinta in capcanele depresiei. In astfel de perioade ale vietii ele nu se mai implica in relatia de cuplu ori le fac scene partenerilor. Unii dintre ei vor simti nevoia sa caute in alta parte ceea ce nu mai gasesc de multa vreme la femeia de langa ei.

Fidelitatea nu este un compromis usor de suportat de catre unii barbati, iar daca cel pe care il ai langa tine ti-a oferit pana acum motive ca ar putea fi tentat sa te insele, tine cont de aceste sfaturi. Desi nu suna bine, intr-un fel sau altul, si tu l-ai putea indeparta de tine si impinge in bratele altei femei.