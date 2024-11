Pur si simplu așezați un bol cu sare pe pervazul ferestrei, deoarece sarea are proprietatea de a absorbi umezeala din aer, prevenind astfel condensul și reducând riscul apariției mucegaiului.

De asemenea, legarea de săculeți cu sare prin casa este una dintre cele mai simple trucuri. Daca aveți spatii mai mari cu igrasie, puteți sa folosiți sare care se comercializează in marile magazine pentru deszăpezire. Se pune in legături de pânză, se leagă si se așează pe un grătar deasupra unor vase sau găleți. Umiditatea din aer va fi absorbita de sare si se va scurge încet-încet in recipientele respective.

Putem să achiziționăm dezumidificatoare pe baza de sare din magazinele specializate.

Mucegaiul este favorizat de umiditatea ridicată, iar acesta poate cauza probleme de sănătate, în special afecțiuni respiratorii și alergii.